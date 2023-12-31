Каррагер о возможной продаже Галлахера: «Он был лучшим игроком «Челси» в этом сезоне наряду с Палмером. Это показывает, какой бардак устроили новые владельцы»
Джейми Каррагер раскритиковал «Челси» из-за ситуации с Конором Галлахером.
Ранее стало известно, что «Тоттенхэм» и «Челси» ведут переговоры о трансфере воспитанника «синих». «Шпоры» хотят купить хавбека за 35 млн фунтов.
«Галлахер был лучшим игроком «Челси» в этом сезоне наряду с Палмером. Это просто показывает, какой бардак устроили в клубе новые владельцы.
Продавать воспитанника, потому что это поможет с ФФП 😫», – написал бывший защитник «Ливерпуля» в твиттере.
По нормам УЕФА вся сумма от продажи воспитанников идет в чистые доходы. При продаже купленного футболиста из трансферного дохода вычитается амортизация, при продаже воспитанника можно вписать в доходы всю сумму.
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