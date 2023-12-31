Каррагер о возможной продаже Галлахера: «Он был лучшим игроком «Челси» в этом сезоне наряду с Палмером. Это показывает, какой бардак устроили новые владельцы»

Теги Челси Джейми Каррагер премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Конор Галлахер Коул Палмер Тодд Боули Футбол

Джейми Каррагер раскритиковал «Челси» из-за ситуации с Конором Галлахером.

Ранее стало известно, что «Тоттенхэм» и «Челси» ведут переговоры о трансфере воспитанника «синих». «Шпоры» хотят купить хавбека за 35 млн фунтов.

«Галлахер был лучшим игроком «Челси» в этом сезоне наряду с Палмером. Это просто показывает, какой бардак устроили в клубе новые владельцы.

Продавать воспитанника, потому что это поможет с ФФП 😫», – написал бывший защитник «Ливерпуля» в твиттере.

По нормам УЕФА вся сумма от продажи воспитанников идет в чистые доходы. При продаже купленного футболиста из трансферного дохода вычитается амортизация, при продаже воспитанника можно вписать в доходы всю сумму.

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6 комментариев
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это как в фифе. продаешь игрока с рейтингом 75, чтоб купить игрока с рейтингом условно 77
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Только Боули способен на такое
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Деньги есть, а ума нет.
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ФИФА надо убирать правило с чистым доходом при продаже воспитанника. Иначе такие беспринципные персонажи вроде Боули устроят торговлю воспитанниками
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раз уж на то пошло, то лучше за эти деньги продать воспитанников Чалобу и Броя
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А что еще делать, потратили лярд, в этом сезоне без лч, в следующем тоже и скорее всего вообще без еврокубков, нужно как то выкручиваться
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