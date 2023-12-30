«Рома» может арендовать Чалобу у «Челси». Альтернатива – Керер из «Вест Хэма»

Трево Чалоба может продолжить карьеру в «Роме».

Как передает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, римляне рассматривают возможность аренды защитника « » на полгода.

Он считается более дешевой альтернативой из « »: зарплата Чалобы – около 1,5 млн евро в год, примерно вдвое меньше, чем у немца.

В текущем сезоне в еще не играл. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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