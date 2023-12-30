«Рома» может арендовать Чалобу у «Челси». Альтернатива – Керер из «Вест Хэма»
Трево Чалоба может продолжить карьеру в «Роме».
Как передает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, римляне рассматривают возможность аренды защитника «Челси» на полгода.
Он считается более дешевой альтернативой Тило Кереру из «Вест Хэма»: зарплата Чалобы – около 1,5 млн евро в год, примерно вдвое меньше, чем у немца.
В текущем сезоне Чалоба в АПЛ еще не играл. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
Смоллинг и Тамори этому доказательство.