«Рома» может арендовать Чалобу у «Челси». Альтернатива – Керер из «Вест Хэма»

Теги Рома Челси Вест Хэм премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Тило Керер Трево Чалоба Футбол

Трево Чалоба может продолжить карьеру в «Роме».

Как передает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, римляне рассматривают возможность аренды защитника «Челси» на полгода.

Он считается более дешевой альтернативой Тило Кереру из «Вест Хэма»: зарплата Чалобы – около 1,5 млн евро в год, примерно вдвое меньше, чем у немца.

В текущем сезоне Чалоба в АПЛ еще не играл. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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3 комментария
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Знаю, Чалоба заиграет в Серия А.
Смоллинг и Тамори этому доказательство.
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Вперёд в Рому к своим!!!
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Челси, как я понял, не может отдавать в аренду за рубеж, лимит исчерпали.
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