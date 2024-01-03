Федор Чалов: «Я точно стал сильнее как футболист в 2023-м, стал острее, не боюсь инициативы»
Фёдор Чалов заявил, что он стал сильнее как футболист в 2023 году.
«За 2023 год я прибавил в индивидуальных особенностях. Стал больше брать на себя, стал острее, не боюсь инициативы.
Я точно стал сильнее как футболист», – сказал нападающий.
На счету лучшего бомбардира ЦСКА 8 голов в текущем чемпионате Мир Премьер-лиги. 5 мячей он забил с пенальти. Трижды форвард результативно ассистировал партнерам.
Детальную статистику 25-летнего футболиста можно посмотреть здесь.
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