Федор Чалов: «Я точно стал сильнее как футболист в 2023-м, стал острее, не боюсь инициативы»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Федор Чалов Чемпионат.com Футбол

Фёдор Чалов заявил, что он стал сильнее как футболист в 2023 году.

«За 2023 год я прибавил в индивидуальных особенностях. Стал больше брать на себя, стал острее, не боюсь инициативы.

Я точно стал сильнее как футболист», – сказал нападающий.

На счету лучшего бомбардира ЦСКА 8 голов в текущем чемпионате Мир Премьер-лиги. 5 мячей он забил с пенальти. Трижды форвард результативно ассистировал партнерам.

Детальную статистику 25-летнего футболиста можно посмотреть здесь.

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11 комментариев
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Среди атакующих россиян в ПЛ Федор - лучший. Уверенность,раскрепощенность,самоотдача - его слагаемые успеха
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Ответ tankist231
Надо в Европу Федя, хоть я их и не люблю, но будет классно смотреть как русский игрок там себя показывает, думаю может быть не хуже чем голова в монако
Кого их ты не любишь? Всю Европу? Но при этом ехать надо и будет интересно смотреть. 🤡🤡🤡
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Федя, если бы ты прибавил во всех этих компонентах, года три назад. Цены тебе не было бы.
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Хороший игрок, мастеровитый, с инстинктами. Но он флегмат, всегда на расслабоне. Евротопом никогда не стать, ему это и не надо. В РПЛ из наших ещё лет десять будет один из лучших.
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Как надоели все чаловофобы! Все прекрасно знают, что Федя не Мбаппе и не Холланд. Но тем не менее Чалов забил 89 мячей в официальных матчах ( из них 72 в чемпе). Кто изнаших напов может конкурировать с ним? Разве только Соболев ( беру только футбольный аспект, а свойства характера) а Феде только 25 лет.
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