Чанов о вызове вратаря Саррафа в сборную Сирии: «Показатель работы школы ЦСКА. Сыграет на Кубке Азии – будет недоступен для сборной России»
Вячеслав Чанов оценил вызов 18‑летнего вратаря ЦСКА Максима Саррафа в сборную Сирии.
«Это приятная новость. Но если он сыграет на Кубке Азии за Сирию, то будет недоступен для сборной России.
Вызов Саррафа — показатель работы школы ЦСКА. Мы в свое время с Евгением Гинером начинали развитие вратарского направления — выстроили пирамиду из тренеров младших возрастов, средних, старших, дубля и основы. Тренер основы был вершиной этого треугольника.
Вся подготовка вратарей в клубе шла в единой системе. Люди переходили из возраста в возраст и знали примерный набор упражнений, только требования становились выше год от года», – сказал бывший тренер вратарей ЦСКА.
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