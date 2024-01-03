Чанов о вызове вратаря Саррафа в сборную Сирии: «Показатель работы школы ЦСКА. Сыграет на Кубке Азии – будет недоступен для сборной России»

Вячеслав Чанов оценил вызов 18‑летнего вратаря ЦСКА Максима Саррафа в сборную Сирии.

«Это приятная новость. Но если он сыграет на Кубке Азии за Сирию, то будет недоступен для сборной России.

Вызов Саррафа — показатель работы школы ЦСКА. Мы в свое время с Евгением Гинером начинали развитие вратарского направления — выстроили пирамиду из тренеров младших возрастов, средних, старших, дубля и основы. Тренер основы был вершиной этого треугольника.

Вся подготовка вратарей в клубе шла в единой системе. Люди переходили из возраста в возраст и знали примерный набор упражнений, только требования становились выше год от года», – сказал бывший тренер вратарей .

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