Файзуллаев признан лучшим игроком ЦСКА в 1-й части сезона Мир РПЛ

Аббосбек Файзуллаев признан лучшим игроком ЦСКА в первой части сезона Мир РПЛ.

20-летний полузащитник получил наибольшее число голосов от экспертов, болельщиков и представителей генерального спонсора армейцев – Apotheka.

Ранее хавбек стал лучшим игроком 2023 года в .

В текущем сезоне забил два гола за 13 матчей Мир . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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