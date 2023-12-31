Файзуллаев признан лучшим игроком ЦСКА в 1-й части сезона Мир РПЛ

Теги ЦСКА премьер-лига Россия рейтинги Сборная Узбекистана по футболу Аббосбек Файзуллаев Футбол

Аббосбек Файзуллаев признан лучшим игроком ЦСКА в первой части сезона Мир РПЛ.

20-летний полузащитник получил наибольшее число голосов от экспертов, болельщиков и представителей генерального спонсора армейцев – Apotheka.

Ранее хавбек стал лучшим игроком 2023 года в Узбекистане.

В текущем сезоне Файзуллаев забил два гола за 13 матчей Мир РПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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8 комментариев
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Это так Федотов губит молодежь, что Файзуллаев, которому только недавно исполнилось 20, стал лучшим игроком ЦСКА, лучшим футболистом Узбекистана и попал в топы талантов мира. Почему же Аббоса не сгубил злой Федотов? Мб потому, что Аббос полезен и продуктивен на поле, выполняет тренерские установки и молча пашет на тренировках, плюс воду не мутит вместе с агентом в отличие от других молодых, не будем пальцем показывать?
Пусть с Файзуллаева наши доморощенные таланты берут пример хотя бы в плане отношения к делу. Тогда мб и играть чаще начнут, хотя Федотов и так немало шансов дает, просто кто-то ими пользуется, а кто-то не особо.
+7
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+5
Ответ Kirkorofff
Перехвалите пацана. Будет разочарованием весенней части. После кубка Азии ещё без предсезонки к тому же.
Аббос приехал в ЦСКА без предсезонки с командой и сразу начал показывать отличную игру.

Думаю, и сейчас продолжит так же играть )
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+1
Ответ Kirkorofff
Перехвалите пацана. Будет разочарованием весенней части. После кубка Азии ещё без предсезонки к тому же.
игрока можно хоть как-то оценивать минимум через пару лет, вот Федька назабивал и сдулся, Дивеев пару раз пукнул и?
Теперь любая команда будет знать, как его перекрыть и всё!
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Ответ Кирилл
Аббос приехал в ЦСКА без предсезонки с командой и сразу начал показывать отличную игру. Думаю, и сейчас продолжит так же играть )
Будем надеяться
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Ответ Shuller18
Это так Федотов губит молодежь, что Файзуллаев, которому только недавно исполнилось 20, стал лучшим игроком ЦСКА, лучшим футболистом Узбекистана и попал в топы талантов мира. Почему же Аббоса не сгубил злой Федотов? Мб потому, что Аббос полезен и продуктивен на поле, выполняет тренерские установки и молча пашет на тренировках, плюс воду не мутит вместе с агентом в отличие от других молодых, не будем пальцем показывать? Пусть с Файзуллаева наши доморощенные таланты берут пример хотя бы в плане отношения к делу. Тогда мб и играть чаще начнут, хотя Федотов и так немало шансов дает, просто кто-то ими пользуется, а кто-то не особо.
Сейчас вам расскажут, что это все из-за того, что Аббос был куплен, а не свой воспитанник )
И Федотова заставляют против его воли ставить Аббоса в старт чтобы оправдать работу селекционной службы ЦСКА )
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Ответ Александр Васильев
таких талантов в цска была целая куча, а на выходе НОЛЬ и 8-ое место! Чаловы-кучаловы-дивеевы-карповы-марадишвили- тикнизяны.... О-ОООО! Кричал Гинер - это будущее сб России! а на выхлопе- позор и гуляй гинер со своими прожектами)
Сколько там своих воспитанников играет в Зените и сколько из них играет в сборной России ?)
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