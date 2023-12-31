Файзуллаев признан лучшим игроком ЦСКА в 1-й части сезона Мир РПЛ
Аббосбек Файзуллаев признан лучшим игроком ЦСКА в первой части сезона Мир РПЛ.
20-летний полузащитник получил наибольшее число голосов от экспертов, болельщиков и представителей генерального спонсора армейцев – Apotheka.
Ранее хавбек стал лучшим игроком 2023 года в Узбекистане.
В текущем сезоне Файзуллаев забил два гола за 13 матчей Мир РПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Пусть с Файзуллаева наши доморощенные таланты берут пример хотя бы в плане отношения к делу. Тогда мб и играть чаще начнут, хотя Федотов и так немало шансов дает, просто кто-то ими пользуется, а кто-то не особо.
Думаю, и сейчас продолжит так же играть )
Теперь любая команда будет знать, как его перекрыть и всё!
И Федотова заставляют против его воли ставить Аббоса в старт чтобы оправдать работу селекционной службы ЦСКА )