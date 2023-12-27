«Арсеналу» нравятся де Лигт из «Баварии», Шлоттербек из «Боруссии» и Хато из «Аякса»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Англия бундеслига Германия Арсенал возможные трансферы Маттейс де Лигт Нико Шлоттербек Йоррел Хато Футбол

«Арсенал» хочет укрепить защиту в январе.

По сведениям The Athletic, усиление линии обороны – приоритетная задача на зиму, однако также могут быть рассмотрены полузащитники. Предпочтение отдается арендным соглашениям.

При этом у «Арсенала» есть и долгосрочные цели, одна из которых – Нико Шлоттербек из «Боруссии» Дортмунд. Также тренерский штаб во главе с Микелем Артетой восхищается Маттейсом де Лигтом, представляющим «Баварию». Подписание этих футболистов в январе крайне маловероятно.

Еще один интересующий «Арсенал» футболист – 17-летний защитник «Аякса» Йоррел Хато. Однако на данном этапе «канониры» могут предпочесть кого-то более дешевого и опытного.

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27 комментариев
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Надеюсь, Артета повзрослеет и рассмотрит Магвайера💪🏽
+23
-3
+20
Ответ Михаил Сафонов
А мне нравится Джессика Альба 🙂
Не, ну раз уж разоткровенничались, то мне Меган Фокс нравится) С детства и до сих пор)
+19
-2
+17
Ответ Пули Снегопада
что за бред, у Арсенала сейчас наверное одна из лучших пар защитников в центре Сали-Габи, лет 10 можно не парится, на замени не менее надежный Кивиор
ну вот и не парились весной, а потом Салиба отлетел и мечты об АПЛ тоже

К тому же немец может сыграть на нескольких позициях в защите, универсализм в почете у Артеты
+15
0
+15
А мне нравится Джессика Альба 🙂
+9
-4
+5
Де Лигт с зимы Реалу норм был бы
Почти не играет

Хотя ноющий по числу защитников Тухель едва ли отпустит
+2
0
+2
Ответ Юрий Луговой
Де Лигт, будет слишком дорого, хотя в Баварии он не особо надëжен, ну а Шлотерберг основной в Дортмунде, тоже просто так не отдадут.
извиняюсь Шлоттербек
+1
0
+1
что за бред, у Арсенала сейчас наверное одна из лучших пар защитников в центре Сали-Габи, лет 10 можно не парится, на замени не менее надежный Кивиор
+3
-2
+1
де Лигт вообще собирается стать топом?
+1
0
+1
Ответ Федуниньо
А еще Харри Кейн нравится, связка "Педри-Гави-Родри"😏 Вот только купить невозможно.
если ты хотел описать идеальную полузащиту, то она должна была выглядеть так:
Родри-Беллингем-Райс
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Ответ red hikkikomori
Не, ну раз уж разоткровенничались, то мне Меган Фокс нравится) С детства и до сих пор)
круче Джоли только яйца
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Хато видел в деле только раз. Этого хватило - мощный, подключается к атакам. Парню всего 17, но играет весьма зрело. Однозначно купил бы на перспективу, но еще на сезон точно оставил бы в "Аяксе" для заматерелости.
А вот кого прямо сейчас на усиление и ротацию, так это Кевина Данзо из "Ланса" (25/190 см). Мощь & надежность: Смотрим: https://www.youtube.com/watch?v=OHmkZ6TCuP0
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Ну про Шлоттербека не факт, уже один замний переход, одного из лидеров ЦЗ Боруссии в Арсенал, как то было, но жаль не особо долго поиграл, жаль травмы доканали.
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По большому счëту Арсеналу центр форвард нужен, скорее всего даже больше чем защитник
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поиск напада на долгий срок и замены для травматичного Жезуса выглядит адекватно на мой взгляд
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Нафиг Де Лихта
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Правда, это три совершенно разные защитника, но главное что Арсеналу нравится🤣🤣😂😂
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Ставлю хату, что Хато купит МЮ
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Де Лигт, будет слишком дорого, хотя в Баварии он не особо надëжен, ну а Шлотерберг основной в Дортмунде, тоже просто так не отдадут.
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Де Лигт тоже доминатор? 😁
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А Юрьен Тимбер Арсеналу нравится?
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мне нравится зарплата в 5 000 евро после вычета налогов
правда дело пока дальше симпатий не ушло
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Без шуток, было бы круто подписать Пепе на полгода
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