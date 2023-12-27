«Арсеналу» нравятся де Лигт из «Баварии», Шлоттербек из «Боруссии» и Хато из «Аякса»
«Арсенал» хочет укрепить защиту в январе.
По сведениям The Athletic, усиление линии обороны – приоритетная задача на зиму, однако также могут быть рассмотрены полузащитники. Предпочтение отдается арендным соглашениям.
При этом у «Арсенала» есть и долгосрочные цели, одна из которых – Нико Шлоттербек из «Боруссии» Дортмунд. Также тренерский штаб во главе с Микелем Артетой восхищается Маттейсом де Лигтом, представляющим «Баварию». Подписание этих футболистов в январе крайне маловероятно.
Еще один интересующий «Арсенал» футболист – 17-летний защитник «Аякса» Йоррел Хато. Однако на данном этапе «канониры» могут предпочесть кого-то более дешевого и опытного.
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К тому же немец может сыграть на нескольких позициях в защите, универсализм в почете у Артеты
Почти не играет
Хотя ноющий по числу защитников Тухель едва ли отпустит
Родри-Беллингем-Райс
А вот кого прямо сейчас на усиление и ротацию, так это Кевина Данзо из "Ланса" (25/190 см). Мощь & надежность: Смотрим: https://www.youtube.com/watch?v=OHmkZ6TCuP0
правда дело пока дальше симпатий не ушло