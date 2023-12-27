«Арсеналу» нравятся де Лигт из «Баварии», Шлоттербек из «Боруссии» и Хато из «Аякса»

«Арсенал» хочет укрепить защиту в январе.

По сведениям The Athletic, усиление линии обороны – приоритетная задача на зиму, однако также могут быть рассмотрены полузащитники. Предпочтение отдается арендным соглашениям.

При этом у « » есть и долгосрочные цели, одна из которых – из « » Дортмунд. Также тренерский штаб во главе с Микелем Артетой восхищается , представляющим «Баварию». Подписание этих футболистов в январе крайне маловероятно.

Еще один интересующий «Арсенал» футболист – 17-летний защитник « » Йоррел Хато. Однако на данном этапе «канониры» могут предпочесть кого-то более дешевого и опытного.

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