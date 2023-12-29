Шахин и Бендер стали ассистентами Терзича в «Боруссии»

В тренерский штаб «Боруссии» вошли Нури Шахин и Свен Бендер.

35-летний Шахин, который ранее работал в турецком « », и 34-летний Бендер, который был помощником тренера сборной Германии U17, вошли в штаб . С 1 января они будут выполнять обязанности ассистентов тренера. Их контракты рассчитаны на срок до 30 июня 2025 года.

Ассистент тренера Армин Ройтершан покидает «Боруссию» по собственному желанию.

играл за « » с 2005-го по 2011-й и с 2013-го по 2018-й. У него 274 матча, 26 голов и 49 результативных передач в матчах за клуб.

выступал за «Боруссию» с 2009-го по 2017-й. У него 224 матча, 4 гола и 11 результативных передач в составе команды.

В 2011-м они вместе стали чемпионами Германии, а в 2017-м выиграли Кубок Германии.

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