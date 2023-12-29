Шахин и Бендер стали ассистентами Терзича в «Боруссии»

Теги Боруссия Дортмунд Нури Шахин бундеслига Германия сборная Германии U-17 Антальяспор высшая лига Турция трансферы Свен Бендер Эдин Терзич Футбол

В тренерский штаб «Боруссии» вошли Нури Шахин и Свен Бендер.

35-летний Шахин, который ранее работал в турецком «Антальяспоре», и 34-летний Бендер, который был помощником тренера сборной Германии U17, вошли в штаб Эдина Терзича. С 1 января они будут выполнять обязанности ассистентов тренера. Их контракты рассчитаны на срок до 30 июня 2025 года.

Ассистент тренера Армин Ройтершан покидает «Боруссию» по собственному желанию.

Шахин играл за «Дортмунд» с 2005-го по 2011-й и с 2013-го по 2018-й. У него 274 матча, 26 голов и 49 результативных передач в матчах за клуб.

Бендер выступал за «Боруссию» с 2009-го по 2017-й. У него 224 матча, 4 гола и 11 результативных передач в составе команды.

В 2011-м они вместе стали чемпионами Германии, а в 2017-м выиграли Кубок Германии.

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12 комментариев
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Попахивает Спартаком уже - ставить в тренеры легенд клуба, которые даже успехов не добились никаких самостоятельных, лишь бы потешить болел и сыграть на ностальгических чувствах, вижу уже провал в этом всем будущий
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+6
Ответ раскаявшийся жиробас
Попахивает Спартаком уже - ставить в тренеры легенд клуба, которые даже успехов не добились никаких самостоятельных, лишь бы потешить болел и сыграть на ностальгических чувствах, вижу уже провал в этом всем будущий
Они же в качестве ассистентов - это не так и плохо. Хотя они фактически ровесники действующих игроков - Хуммельса и Ройса.
+6
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Шахин подвинет Терзича?
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Это ж , товарищи , коллективный Остап Бендер !
Один - турецкий подданный , а другой просто Бендер
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Провал Шахина в Мадриде - до сих пор боль
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Ответ Стахович
Шахин был самостоятельным тренером,а теперь в ассистенты к физруку
Физруки из группы смерти не выходят с первого места.
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Ответ ASH11
Они же в качестве ассистентов - это не так и плохо. Хотя они фактически ровесники действующих игроков - Хуммельса и Ройса.
да толку от этого, если команде нужен результат и успех - надо ставить топ-тренера с топ-помощниками, а не своего парня, а к нему ещё двух своих парней, у которых успехов ноль
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Ответ раскаявшийся жиробас
да толку от этого, если команде нужен результат и успех - надо ставить топ-тренера с топ-помощниками, а не своего парня, а к нему ещё двух своих парней, у которых успехов ноль
Как раз таки бывшие футболисты отлично подходят на место ассистентов, где ответственности минимум, зато есть к кому обратиться за советом. Проблема в том, что все обычно грезят быть главными.
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