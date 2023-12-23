Терзич ввел в «Боруссии» штрафы за лишний вес. Об этом рассказал Менье: «Цена известна: 1000 евро за каждый лишний килограмм. С определенного уровня – 1000 евро за 100 граммов»
Эдин Терзич ввел в дортмундской «Боруссии» штрафы за лишний вес.
Об этом рассказал защитник команды Тома Менье.
«Нас взвесили во время последней тренировки, и это сделают еще раз, когда мы вернемся к работе. Цена известна: за каждый лишний килограмм предусмотрен штраф в размере 1000 евро.
Начиная с определенного уровня, мы переходим к штрафам в 1000 евро… за 100 граммов!» – сказал Менье в интервью RTBF.
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