Терзич ввел в «Боруссии» штрафы за лишний вес. Об этом рассказал Менье: «Цена известна: 1000 евро за каждый лишний килограмм. С определенного уровня – 1000 евро за 100 граммов»

Теги Боруссия Дортмунд Тома Менье деньги Эдин Терзич Футбол

Эдин Терзич ввел в дортмундской «Боруссии» штрафы за лишний вес.

Об этом рассказал защитник команды Тома Менье

«Нас взвесили во время последней тренировки, и это сделают еще раз, когда мы вернемся к работе. Цена известна: за каждый лишний килограмм предусмотрен штраф в размере 1000 евро.

Начиная с определенного уровня, мы переходим к штрафам в 1000 евро… за 100 граммов!» – сказал Менье в интервью RTBF. 

Команды Бундеслиги ушли на новогодний перерыв после 16 туров. Чемпионат возобновится 12 января. 

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
По методике перспективного специалиста из России, некого Валерия К.
+1
0
+1
К февралю все равно уволят, тогда и пожрёмс )
+1
-1
0
Ну и как? Помогает?
0
0
0
Чтобы выглядеть достойно, лучший способ - похудеть
0
0
0
Хазард бы разорился будь такие штрафы в его клубах
+1
-1
0
Газзаев ты ли это?
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий