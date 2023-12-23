Терзич ввел в «Боруссии» штрафы за лишний вес. Об этом рассказал Менье: «Цена известна: 1000 евро за каждый лишний килограмм. С определенного уровня – 1000 евро за 100 граммов»

Эдин Терзич ввел в дортмундской «Боруссии» штрафы за лишний вес.

Об этом рассказал защитник команды .

«Нас взвесили во время последней тренировки, и это сделают еще раз, когда мы вернемся к работе. Цена известна: за каждый лишний килограмм предусмотрен штраф в размере 1000 евро.

Начиная с определенного уровня, мы переходим к штрафам в 1000 евро… за 100 граммов!» – сказал Менье в интервью RTBF.

Команды Бундеслиги ушли на новогодний перерыв после 16 туров. Чемпионат возобновится 12 января.

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