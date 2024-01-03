Рохо отказал Месси в переходе в «Интер Майами». Защитник хочет отработать контракт с «Бокой» до конца
Маркос Рохо отказал Лионелю Месси в переходе в «Интер Майами».
Форвард уговаривал защитника «Бока Хуниорс» перебраться в клуб МЛС, но 33-летний аргентинец намерен остаться в Буэнос-Айресе до июня 2024 года, до истечения срока контракта, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на TyC Sports.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам