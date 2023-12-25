Представитель хавбека «Оренбурга» Флорентина об интересе «Интер Майами» и «Хетафе»: «Это просто зондирование почвы. Могут быть технические сложности с оплатой»

Представитель Сесара Флорентина оценил вероятность его перехода в «Интер Майами».

Сообщалось об интересе клуба МЛС к хавбеку « ».

«По Флорентину общение идет с представителями разных клубов. Интерес к нему проявляют топ-клубы Аргентины, испанские «Уэска», « ». Что касается , то да, интерес есть, но дальше разговоров дело пока не зашло.

Есть такой фактор, как оплата трансферов. И мы не представляем технически, как возможно совершение такого трансфера, так как у клубов могут возникнуть сложности с оплатой. Всерьез о чем-то можно будет говорить только после выхода переговоров на следующий уровень. Сейчас это просто зондирование почвы», — сказал Марат Хинчагов, исполнительный директор компании Ultimate Sports.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам