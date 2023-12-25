Представитель хавбека «Оренбурга» Флорентина об интересе «Интер Майами» и «Хетафе»: «Это просто зондирование почвы. Могут быть технические сложности с оплатой»
Представитель Сесара Флорентина оценил вероятность его перехода в «Интер Майами».
Сообщалось об интересе клуба МЛС к хавбеку «Оренбурга».
«По Флорентину общение идет с представителями разных клубов. Интерес к нему проявляют топ-клубы Аргентины, испанские «Уэска», «Хетафе». Что касается МЛС, то да, интерес есть, но дальше разговоров дело пока не зашло.
Есть такой фактор, как оплата трансферов. И мы не представляем технически, как возможно совершение такого трансфера, так как у клубов могут возникнуть сложности с оплатой. Всерьез о чем-то можно будет говорить только после выхода переговоров на следующий уровень. Сейчас это просто зондирование почвы», — сказал Марат Хинчагов, исполнительный директор компании Ultimate Sports.
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