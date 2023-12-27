Месси уговаривает Рохо перейти в «Интер Майами». На защитника «Боки» претендуют и «Палмейрас»

Лионель Месси уговаривает Маркоса Рохо перейти в «Интер Майами».

С 33-летним защитником « » контактирует не только форвард клуба , но и главный тренер флоридцев , сообщает Radio Continental.

Также на , выступавшего ранее за «Манчестер Юнайтед» и «Спартак», претендуют « ».

Контракт аргентинца с клубом из Буэнос-Айреса рассчитан до декабря 2025 года.

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