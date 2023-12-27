Месси уговаривает Рохо перейти в «Интер Майами». На защитника «Боки» претендуют и «Палмейрас»

Теги Палмейрас высшая лига Бразилия МЛС Лионель Месси высшая лига Аргентина Бока Хуниорс возможные трансферы Херардо Мартино Маркос Рохо Интер Майами Футбол

Лионель Месси уговаривает Маркоса Рохо перейти в «Интер Майами».

С 33-летним защитником «Бока Хуниорс» контактирует не только форвард клуба МЛС, но и главный тренер флоридцев Херардо Мартино, сообщает Radio Continental.

Также на Рохо, выступавшего ранее за «Манчестер Юнайтед» и «Спартак», претендуют «Палмейрас».

Контракт аргентинца с клубом из Буэнос-Айреса рассчитан до декабря 2025 года.

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10 комментариев
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Мы смеёмся с чиновников и бизнесменов, которые всю родню подключают ради денег, а тут Месси весь клуб хочет собрать из бывших коллег и простых аргентинцев)
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вот какого футболиста карпин воспитал (ссылкой в дубль), сам месси его уговаривает перейти
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Представляю, как Месси в Football manager включает фильтр "аргентинец" и веерно рассылает контракты нескольким тысячам игроков
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Ответ Гиперактивный осьминог
Мы смеёмся с чиновников и бизнесменов, которые всю родню подключают ради денег, а тут Месси весь клуб хочет собрать из бывших коллег и простых аргентинцев)
а тренером потом попросит поставить маму
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Ответ Гиперактивный осьминог
Конечно, Месси заслужил на пенсии комфортные условия и всё такое, но собирать сборную Аргентины в Майями выглядит очень тупо, еще и к партнёрам неуважительно.
Какую ещё сборную Аргентины?
Рохо давно не играет в сборной, а остальные аргентинцы были ещё до Месси.
Без Месси в Майами не пришли бы ни Суарес, ни Альба с Бускетсом, по крайней мере Бексу было бы очень сложно их переманить.
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Котенок Месси под протекцией ФИФА и лучших игроков мира снова подбирает свою шоблу к себе))).
В гегемоне Барсе был в окружении лучших, потом выперли его за 0+0 в плей-офф ЛЧ с 2015 года и постоянных вылетах 0-2,0-3,0-3,0-4,2-8,1-4
и перешел котенок в слабейшую фермер лигу в гегемон ПСЖ снова к лучшим напарникам мира и там с позором вылетел с 0+0 в плей-офф ЛЧ)))))))

Ну а дальше в бургер лигу и снова подбирает себе состав Барсы))).
Фифа уже ничего не оставалось как тащить хасбика и ставить 5 пенальти в каждом матче в кубке Катара))

Еще раз поздравляю тебя Король футбола Роналду за твое божество в 3 сильнейших чемпионатов с 5 ЛЧ в 2 клубах, а также тащерства в плей-офф ЛЧ с 1/4 :
Роналду 47 голов.
Котенок 18.
Никогда не сравнивайте Короля с тепличным котенком, никогда.
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Вот сколько играл в Football Manager в MLS, и читал про американскую лигу, никак не пойму как Интер Майями укладывается в лимит на внебюджетных игроков, по зарплате и легионеров. Основных внебюджетных места всего два, купить можно максимум одно на сезон и при этом уложиться в бюджеты, чтобы клуб не был убыточен, а за этим следят бдительно, так как все клубы принадлежат Лиге по сути и в них можно только инвестировать. Если Интер взял Месси как было сказано за счёт других клубов MLS и самой лиги для раскрутки оной, то, лично мне кажется, это абсолютно нечестно со спортивной точки зрения по отношению к другим клубам лиги, которые не могут возразить самой MLS, так как принадлежат ей.
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Ответ Новый тренер ФК Спартак
а тренером потом попросит поставить маму
Стифлера
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Ответ Vlad Fedin
Вот сколько играл в Football Manager в MLS, и читал про американскую лигу, никак не пойму как Интер Майями укладывается в лимит на внебюджетных игроков, по зарплате и легионеров. Основных внебюджетных места всего два, купить можно максимум одно на сезон и при этом уложиться в бюджеты, чтобы клуб не был убыточен, а за этим следят бдительно, так как все клубы принадлежат Лиге по сути и в них можно только инвестировать. Если Интер взял Месси как было сказано за счёт других клубов MLS и самой лиги для раскрутки оной, то, лично мне кажется, это абсолютно нечестно со спортивной точки зрения по отношению к другим клубам лиги, которые не могут возразить самой MLS, так как принадлежат ей.
Так это выгодно другим клубам МЛС.
Больше подписок, больше проданных билетов, бум в медиа пространстве. Столько статей было об этом на разных ресурсах, но люди всё равно говорят о какой-то не справедливости.
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