Месси уговаривает Рохо перейти в «Интер Майами». На защитника «Боки» претендуют и «Палмейрас»
Лионель Месси уговаривает Маркоса Рохо перейти в «Интер Майами».
С 33-летним защитником «Бока Хуниорс» контактирует не только форвард клуба МЛС, но и главный тренер флоридцев Херардо Мартино, сообщает Radio Continental.
Также на Рохо, выступавшего ранее за «Манчестер Юнайтед» и «Спартак», претендуют «Палмейрас».
Контракт аргентинца с клубом из Буэнос-Айреса рассчитан до декабря 2025 года.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
Рохо давно не играет в сборной, а остальные аргентинцы были ещё до Месси.
Без Месси в Майами не пришли бы ни Суарес, ни Альба с Бускетсом, по крайней мере Бексу было бы очень сложно их переманить.
В гегемоне Барсе был в окружении лучших, потом выперли его за 0+0 в плей-офф ЛЧ с 2015 года и постоянных вылетах 0-2,0-3,0-3,0-4,2-8,1-4
и перешел котенок в слабейшую фермер лигу в гегемон ПСЖ снова к лучшим напарникам мира и там с позором вылетел с 0+0 в плей-офф ЛЧ)))))))
Ну а дальше в бургер лигу и снова подбирает себе состав Барсы))).
Фифа уже ничего не оставалось как тащить хасбика и ставить 5 пенальти в каждом матче в кубке Катара))
Еще раз поздравляю тебя Король футбола Роналду за твое божество в 3 сильнейших чемпионатов с 5 ЛЧ в 2 клубах, а также тащерства в плей-офф ЛЧ с 1/4 :
Роналду 47 голов.
Котенок 18.
Никогда не сравнивайте Короля с тепличным котенком, никогда.
Больше подписок, больше проданных билетов, бум в медиа пространстве. Столько статей было об этом на разных ресурсах, но люди всё равно говорят о какой-то не справедливости.