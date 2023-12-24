«Интер Майами» Месси интересуется хавбеком «Оренбурга» Флорентином (Уриэль Иугт)

Теги МЛС премьер-лига Россия возможные трансферы Оренбург Херардо Мартино Интер Майами Сесар Флорентин Футбол

«Интер Майами» интересуется Сесаром Флорентином .

По данным журналиста Уриэля Иугта, хавбек «Оренбурга» привлек внимание клуба из Майами.

Отмечается, что аргентинец нравится главному тренеру «Интера» Тате Мартино, в ближайшие недели не исключены предложения.

Контракт Флорентина с «Оренбургом» рассчитан до июня 2025 года.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Из Оренбурга в Майями... Это ли не сон?)))
+15
0
+15
Станет лучшим аргентинцем в команде
+7
-3
+4
Русский футбол: Уриэль, Флорентин........
0
0
0
Так МЛС же запретили покупать игроков из РПЛ))
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий