«Интер Майами» Месси интересуется хавбеком «Оренбурга» Флорентином (Уриэль Иугт)

«Интер Майами» интересуется Сесаром Флорентином .

По данным журналиста Уриэля Иугта, хавбек «Оренбурга» привлек внимание клуба из Майами.

Отмечается, что аргентинец нравится главному тренеру «Интера» Тате Мартино, в ближайшие недели не исключены предложения.

Контракт Флорентина с «Оренбургом» рассчитан до июня 2025 года.

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