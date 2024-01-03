Гендиректор «Пари НН» допустил переход Черышева: «Возможность никто не исключает»
Гендиректор «Пари НН» оценил вероятность перехода Дениса Черышева.
У 33-летнего хавбека, уроженца Нижнего Новгорода, дефицит игровой практики в «Венеции».
«Возможность того, что Денис Черышев окажется в «Нижнем Новгороде», никто не исключает, но, чтобы это состоялось, нужны прочные контакты по этому вопросу.
Мы очень ценим Дениса и рады тому, что знаковый футбольный человек может вернуться в Россию. Если будет реализован взаимный интерес через общение, то обязательно сообщим об этом в СМИ», — сказал Давид Мелик-Гусейнов.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам