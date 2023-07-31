Директор «Венеции»: «Ваноли рассчитывает на Черышева. Предложений по Денису не поступало»
Спортивный директор «Венеции» высказался о будущем хавбека Дениса Черышева.
Контракт 32-летнего россиянина с клубом Серии Б рассчитан до июня 2024 года.
«Ваноли (главный тренер «Венеции» – прим. Sports.ru) рассчитывает на Черышева. Как и любой тренер, он доверяет каждому игроку команды.
До сегодняшнего дня в «Венецию» не поступало ни одного предложения по российскому полузащитнику. Однако посмотрим, как изменится ситуация в ближайшие недели», — сказал Давиде Брендолин.
Статистика Черышева – здесь.
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