Директор «Венеции»: «Ваноли рассчитывает на Черышева. Предложений по Денису не поступало»

Спортивный директор «Венеции» высказался о будущем хавбека Дениса Черышева.

Контракт 32-летнего россиянина с клубом рассчитан до июня 2024 года.

« (главный тренер «Венеции» – прим. Sports.ru) рассчитывает на Черышева. Как и любой тренер, он доверяет каждому игроку команды.

До сегодняшнего дня в «Венецию» не поступало ни одного предложения по российскому полузащитнику. Однако посмотрим, как изменится ситуация в ближайшие недели», — сказал Давиде Брендолин.

Статистика Черышева – здесь.