Директор «Венеции»: «Ваноли рассчитывает на Черышева. Предложений по Денису не поступало»

Теги возможные трансферы Денис Черышев Д2 Италия Венеция Паоло Ваноли Футбол

Спортивный директор «Венеции» высказался о будущем хавбека Дениса Черышева.

Контракт 32-летнего россиянина с клубом Серии Б рассчитан до июня 2024 года.

«Ваноли (главный тренер «Венеции» – прим. Sports.ru) рассчитывает на Черышева. Как и любой тренер, он доверяет каждому игроку команды.

До сегодняшнего дня в «Венецию» не поступало ни одного предложения по российскому полузащитнику. Однако посмотрим, как изменится ситуация в ближайшие недели», — сказал Давиде Брендолин.

Статистика Черышева – здесь.

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10 комментариев

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Alibi_URAL
Денис так себя и не реализовал по полной, хотя играл в Реале, Севильи, Вильярреале и Валенсии. Многие о скамейке в таких клубах только мечтают.
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Mark Safa
Ответ Бахтияр Каримов
w1 w w w w w w w w w w w w 21w a w wwwd N4 s s ssaA SFAAmW r?GZ z ?S..3 TIDLIGERE AAX SX W TO IU
Чел раз в году какую-то чушь пишет 🤣
+3
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Glukinho
это наш Ваноли? неплохо забрался
+3
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T622222
Ждем в РПЛ на Европе все
0
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Mega• Battman
Ответ Alibi_URAL
Денис так себя и не реализовал по полной, хотя играл в Реале, Севильи, Вильярреале и Валенсии. Многие о скамейке в таких клубах только мечтают.
я лучше буду играть в зените чем сидеть на лавке в Валенсии.
+1
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Spaten
Ответ Glukinho
это наш Ваноли? неплохо забрался
Ваноли мужчина с веслом)) будет рулить в серию А
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