Отец Черышева об уходе Дениса из «Венеции» зимой: «Будет зависеть от предложений. У него мало игровой практики, но он старается. Переход в РПЛ не обсуждаем»

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Дмитрий Черышев Денис Черышев Д2 Италия Венеция Футбол

Дмитрий Черышев оценил вероятность ухода Дениса Черышева из «Венеции» зимой.

— Все будет зависеть от предложений. Да, действительно, у Дениса мало игровой практики, но он старается, выполняет все требования тренера, а это самое главное.

— Возможен ли переход в РПЛ?

— Посмотрим, как все будет. В данный момент Денис принадлежит «Венеции», и мы эти темы не обсуждаем, – сказал Черышев-старший.

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30 комментариев

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karaDENIZZZ
Есть ощущение, что в какой-то момент он и в РПЛ будет не востребован. И просто закончит карьеру
+49
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S100 Winner
От лавки Реала до лавки клуба из Серии Б...
+31
-6
+25
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всёотлично
Ответ S100 Winner
От лавки Реала до лавки клуба из Серии Б...
и что такого, сотни таких примерно, что ребята были в топ клубах, но по уровню не могли конкурировать со звёздами!
+20
-1
+19
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romaroman26
Ответ karaDENIZZZ
Есть ощущение, что в какой-то момент он и в РПЛ будет не востребован. И просто закончит карьеру
если он в венеции на замене сидит...то это уже крах
+15
-2
+13
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ASH11
Ответ romaroman26
если он в венеции на замене сидит...то это уже крах
Вероятно, на него тренер просто не рассчитывает. Странно, что Денис совсем в Испании не востребован. Там его действительно знают, в Сегунде он свободно попылил бы.
+8
-1
+7
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l1973
Какой д’Артаньян).Туда не хочу,сюда не хочу,а по большому счёту нафиг нигде не нужен.
+15
-10
+5
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Olga.t
Ответ karaDENIZZZ
Есть ощущение, что в какой-то момент он и в РПЛ будет не востребован. И просто закончит карьеру
Денис ровесник Алана Дзагоева, и такой же "хрустальный", постоянно в травмах. Так что ничего удивительного, если закончит.
+6
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Balt
Да какая РПЛ в 33 года уже... Ему бы в тепле где-нибудь за середняка в Сегунде попылить пару лет и можно в тренеры идти. При том с его травматичностью ещё и на ЧМ успел себя хорошо проявить и за Вильярреал бодро побегать.
+4
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Мукунку хороший
Ответ igor.igorev
Какие предложения этому инвалиду?
Группу
+4
-1
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Гоша Петров
Ответ l1973
Какой д’Артаньян).Туда не хочу,сюда не хочу,а по большому счёту нафиг нигде не нужен.
где там написано в новости что он не хочет?там говорится что пока не обсуждают это!или ты читать не научился а выводы по заголовку делаешь?
+5
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Marcus-light
Ответ karaDENIZZZ
Есть ощущение, что в какой-то момент он и в РПЛ будет не востребован. И просто закончит карьеру
Поразительно, что вообще до 32 доиграл и продолжает
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Кино Музыка
С таким травматизмом надо заканчивать, по-моему. Если не хочется уходить из футбола - в детские тренеры или функционеры.
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Себастьян Перейра негоциант
Ответ LaffyTaffy
В Ибицу бы шел, к Обольскому, поднимать клуб в Сегунду)
Ага...эта семейка думает о деньгах,пойдут они в Ибицу как же...У него 800к зарплата и на сильно меньше они не согласятся. А кто ему такие деньги даст,если основной игрок сборной Кузяев,и значительно более востребованный и более молодой во Франции играет за 600? потому и в рпл не едут, ибо тут тоже уже никто платить не будет
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neputevyy
Жаль, что так сильно сдал. Года 4 назад был хорош в сборной.
+2
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Abu Ibrahim
Ответ karaDENIZZZ
Есть ощущение, что в какой-то момент он и в РПЛ будет не востребован. И просто закончит карьеру
Если только в ФНЛ как Дзагоев .
+1
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Rosenbaum
Ответ Abu Ibrahim
Если только в ФНЛ как Дзагоев .
В ФНЛ на снегу он сломается в первом же матче.
+1
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arlovski
Ответ karaDENIZZZ
Есть ощущение, что в какой-то момент он и в РПЛ будет не востребован. И просто закончит карьеру
как будто бы этот момент уже наступил.
клубы из топ-8 он не тянет, а в Пари НН он и не поедет, наверное (если его туда позовут)
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nikitosdaipoltos
Ответ S100 Winner
От лавки Реала до лавки клуба из Серии Б...
Дренте)
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LaffyTaffy
В Ибицу бы шел, к Обольскому, поднимать клуб в Сегунду)
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d.xoxlov
Раз не в РПЛ, значит в лучшую лигу мира метит, дерзкий.
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Mykytka
Ответ Nikolay.Starrikov
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Понял где ему будет лучше и уехал. Лучшее решение в жизни. Умница!

Сын из академии Реала, хоть в самом клубе и не играет. Круть!
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Максим Заворин
Скорее это с вами это не обсуждают
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Gotham Knight
Комментарий удален пользователем
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Руслан1313
Да уж амбиций столько хоть в аренду можно сдавать. РПЛ они не обсуждают даже 🤦🏻‍♂️
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igor.igorev
Какие предложения этому инвалиду?
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LaffyTaffy
Ответ Себастьян Перейра негоциант
Ага...эта семейка думает о деньгах,пойдут они в Ибицу как же...У него 800к зарплата и на сильно меньше они не согласятся. А кто ему такие деньги даст,если основной игрок сборной Кузяев,и значительно более востребованный и более молодой во Франции играет за 600? потому и в рпл не едут, ибо тут тоже уже никто платить не будет
Так ему уже и никто никогда не даст много денег
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l1973
Ответ Gotham Knight
Комментарий удален пользователем
А он чё,с Украины?
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