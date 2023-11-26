Отец Черышева об уходе Дениса из «Венеции» зимой: «Будет зависеть от предложений. У него мало игровой практики, но он старается. Переход в РПЛ не обсуждаем»

Дмитрий Черышев оценил вероятность ухода Дениса Черышева из «Венеции» зимой.

— Все будет зависеть от предложений. Да, действительно, у мало игровой практики, но он старается, выполняет все требования тренера, а это самое главное.

— Возможен ли переход в РПЛ?

— Посмотрим, как все будет. В данный момент Денис принадлежит «Венеции», и мы эти темы не обсуждаем, – сказал Черышев-старший.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?