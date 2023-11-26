Отец Черышева об уходе Дениса из «Венеции» зимой: «Будет зависеть от предложений. У него мало игровой практики, но он старается. Переход в РПЛ не обсуждаем»
Дмитрий Черышев оценил вероятность ухода Дениса Черышева из «Венеции» зимой.
— Все будет зависеть от предложений. Да, действительно, у Дениса мало игровой практики, но он старается, выполняет все требования тренера, а это самое главное.
— Возможен ли переход в РПЛ?
— Посмотрим, как все будет. В данный момент Денис принадлежит «Венеции», и мы эти темы не обсуждаем, – сказал Черышев-старший.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
клубы из топ-8 он не тянет, а в Пари НН он и не поедет, наверное (если его туда позовут)
Сын из академии Реала, хоть в самом клубе и не играет. Круть!