Черышев проведет еще сезон в «Венеции». Клуб Серии B не получил предложений по россиянину

Теги премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Денис Черышев Д2 Италия Венеция Футбол

Денис Черышев проведет сезон-2023/24 в «Венеции».

Об этом рассказал спортивный директор клуба Давиде Брендолин.

«Следующий сезон Черышев проведет в «Венеции». Мы так и не получили ни одного предложения по нему. Денис остается с нами», – сказал Брендолин.

Контракт 32-летнего российского вингера с «Венецией» действует до лета 2024 года.

В прошлом сезоне Денис принял участие в 24 матчах Серии B, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Его статистика – здесь.

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28 комментариев

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T622222
Как-то бесславно и карьера прошла у чувака, а такие данные были хорошие…
+37
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Moscwow
Ответ T622222
Как-то бесславно и карьера прошла у чувака, а такие данные были хорошие…
Хотя бы будет вспоминать яркий для себя чм 2018
+25
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Нурбол Жумаскалиев
А от сашки кокорина не было предложений забуриться в кабак?
+10
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+6
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BZB
Денис Черышев заслуживает уважения, что хотя бы к чему-то стремился и пытался развить карьеру в сильных лигах. А не кочевал по командам РПЛ на жирных контрактах как большинство паспортистов.
+9
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ApXuMaHqPuT
Ответ T622222
Как-то бесславно и карьера прошла у чувака, а такие данные были хорошие…
Для слишком травматичного игрока карьера получилась весьма неплохая, бывает гораздо хуже.
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Василий Мартыхин
А как смеялись над Мостовым, как высмеивали его фразу "а дальше то что". А он как в воду глядел. От запасника Мадрида до игрока серии B оказалось всего ничего. И это грустно
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Alex Legend
Ответ Black Banana
Шутка хорошая) Но честно карьерный путь и отношение к делу у них с Кокориным сильно разное.
Кокорин и побухать успевает и поиграть, а Черышев только лечится всю карьеру 😆
+4
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Alex Legend
Ответ BZB
Денис Черышев заслуживает уважения, что хотя бы к чему-то стремился и пытался развить карьеру в сильных лигах. А не кочевал по командам РПЛ на жирных контрактах как большинство паспортистов.
Кочевал по командам Ла Лиги на жирных контрактах, при этом просиживая на лавке и отлёживаясь в больничке. Действительно, достойно уважения. #затоневРПЛ как говорится.
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Black Banana
Ответ Нурбол Жумаскалиев
А от сашки кокорина не было предложений забуриться в кабак?
Шутка хорошая)
Но честно карьерный путь и отношение к делу у них с Кокориным сильно разное.
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градус ненависти
Ответ T622222
Как-то бесславно и карьера прошла у чувака, а такие данные были хорошие…
Переломанный весь, почётный член клуба Вермалена и Диаби
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Olajuvon
Судя по статистике приносил пользу Венеции в прошлом сезоне и в этом, если дай Бог будет без серьезных травм, принесет!!!
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Alex Legend
Ответ Предан Мадриду!!!
ведь когда-то играл в Реале
Числился
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Danil Motruk
Ответ T622222
Как-то бесславно и карьера прошла у чувака, а такие данные были хорошие…
Блин да почему бесславно-то
Да, он не стал топ-звездой, но
Поиграл за такие клубы как Реал, Севилья, Вилльярреал, Валенсия. Выиграл ЛЧ, выиграл ЛЕ (кроме него только у Аленичева оба этих трофея)
Достаточно ярко поиграл в непоследней сборной мира, провёл шикарный ЧМ, сгонял на Евро
Шикарная карьера, учитывая его травматичность
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savik-A.M.
Ответ T622222
Как-то бесславно и карьера прошла у чувака, а такие данные были хорошие…
так он больше лечится чем играет и так всю картеру
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igor.igorev
Ответ T622222
Как-то бесславно и карьера прошла у чувака, а такие данные были хорошие…
А какие данные у него были? Техника на среднем уровне. Скорости особой нет. Удар тоже не пушечный. Обычный середняк которого пиарили из каждого утюга.
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Isshin88
Будем надеяться, что этот сезон будет удачнее предыдущего. Если будет без травм, то вполне может показать хорошие результаты по гол+пас. Всё-таки Серия В.
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igor.igorev
Какие предложения этому хрустальному середняку? Хотя может Торпедо из Рубцовска может и интересуется им.
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Пинающий Достоинства
Походит в красивой форме, на лодках поплавает, игра не пойдёт в таксист.., в гондольеры в смысле)
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igor.igorev
Ответ Евгений Шазиев
Быстро он сдулся. А как начинал.
Он и начинал точно так же. Щёки только сильно надувал. Даже в молодёжке России он никогда не был лучшим.
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Alex Legend
Ответ St.7
А ведь такая карьера была впереди.Черышев зарекомендовал себя на ЧМ,но помешали травмы…
Ему уже 27 тогда было, а он даже сотку матчей в Ла Лиге не провёл. Зарекомендовал 😆
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igor.igorev
Ответ St.7
А ведь такая карьера была впереди.Черышев зарекомендовал себя на ЧМ,но помешали травмы…
А чем он себя зарекомендовал на ЧМ?
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Евгений Шазиев
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Быстро он сдулся. А как начинал.
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igor.igorev
Ответ BZB
Денис Черышев заслуживает уважения, что хотя бы к чему-то стремился и пытался развить карьеру в сильных лигах. А не кочевал по командам РПЛ на жирных контрактах как большинство паспортистов.
И как он её развил? Можно с этого места поподробнее?
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fizrukfizruk
грусть и печаль
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igor.igorev
Ответ Предан Мадриду!!!
ведь когда-то играл в Реале
Никогда он в Реале не играл. Лишь с Роналду иногда ходил в бассейн.
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