Черышев проведет еще сезон в «Венеции». Клуб Серии B не получил предложений по россиянину
Денис Черышев проведет сезон-2023/24 в «Венеции».
Об этом рассказал спортивный директор клуба Давиде Брендолин.
«Следующий сезон Черышев проведет в «Венеции». Мы так и не получили ни одного предложения по нему. Денис остается с нами», – сказал Брендолин.
Контракт 32-летнего российского вингера с «Венецией» действует до лета 2024 года.
В прошлом сезоне Денис принял участие в 24 матчах Серии B, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Его статистика – здесь.
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
Но честно карьерный путь и отношение к делу у них с Кокориным сильно разное.
Да, он не стал топ-звездой, но
Поиграл за такие клубы как Реал, Севилья, Вилльярреал, Валенсия. Выиграл ЛЧ, выиграл ЛЕ (кроме него только у Аленичева оба этих трофея)
Достаточно ярко поиграл в непоследней сборной мира, провёл шикарный ЧМ, сгонял на Евро
Шикарная карьера, учитывая его травматичность