Черышев проведет еще сезон в «Венеции». Клуб Серии B не получил предложений по россиянину

Денис Черышев проведет сезон-2023/24 в «Венеции».

Об этом рассказал спортивный директор клуба Давиде Брендолин.

«Следующий сезон проведет в «Венеции». Мы так и не получили ни одного предложения по нему. Денис остается с нами», – сказал Брендолин.

Контракт 32-летнего российского вингера с «Венецией» действует до лета 2024 года.

В прошлом сезоне Денис принял участие в 24 матчах , забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Его статистика – здесь.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку