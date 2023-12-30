Скалони – лучший тренер сборных по версии IFFHS в 2023-м. Дешам – 2-й, Мартинес – 3-й, Бьелса – 5-й, Саутгейт – 7-й
IFFHS назвал 10 лучших тренеров сборных в 2023 году.
Первое место занял Лионель Скалони, возглавляющий сборную Аргентины. Тренер выиграл эту награду второй год подряд.
10 лучших тренеров сборных в 2023 году по версии IFFHS:
1. Лионель Скалони, Аргентина – 185 очков;
2. Дидье Дешам, Франция – 112;
3. Роберто Мартинес, Португалия – 61;
4. Луис де ла Фуэнте, Испания – 56;
5. Марсело Бьелса, Уругвай – 43;
6. Хадзиме Мориясу, Япония – 20;
7. Гарет Саутгейт, Англия – 19;
8. Силвиньо, Албания – 16;
9. Валид Реграги, Марокко – 15;
10. Стив Кларк, Шотландия – 7.
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