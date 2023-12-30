Скалони – лучший тренер сборных по версии IFFHS в 2023-м. Дешам – 2-й, Мартинес – 3-й, Бьелса – 5-й, Саутгейт – 7-й

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IFFHS назвал 10 лучших тренеров сборных в 2023 году.

 Первое место занял Лионель Скалони, возглавляющий сборную Аргентины. Тренер выиграл эту награду второй год подряд.

10 лучших тренеров сборных в 2023 году по версии IFFHS:

1. Лионель Скалони, Аргентина – 185 очков;

2. Дидье Дешам, Франция – 112;

3. Роберто Мартинес, Португалия – 61;

4. Луис де ла Фуэнте, Испания – 56;

5. Марсело Бьелса, Уругвай – 43;

6. Хадзиме Мориясу, Япония – 20;

7. Гарет Саутгейт, Англия – 19;

8. Силвиньо, Албания – 16;

9. Валид Реграги, Марокко – 15;

10. Стив Кларк, Шотландия – 7.

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12 комментариев
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а чего Аргентинцы сделали в 2023? хватали соперников за шею от беспомощности?
+22
-11
+11
Бред ЧМ в 2022 году был!!!!
+8
-3
+5
Lol
+7
-4
+3
Какой Скалони лучший тренер? Месси лучший тренер и все, он определял кого в сборную вызывать, на чм брать
+6
-3
+3
По мнению местных негодующих победы над Гибралтаром и Люксембургом недооценены футбольной общественностью?
+2
0
+2
Ответ Ностальгическое
а чего Аргентинцы сделали в 2023? хватали соперников за шею от беспомощности?
До следующего ЧМ будет брать ))) как и Месси
+9
-7
+2
Ответ Ностальгическое
а чего Аргентинцы сделали в 2023? хватали соперников за шею от беспомощности?
Уверенно лидируют в отборе на ЧМ-26, обыграли Бразилию на выезде.
+9
-7
+2
Типовое пособие "Как разозлить излишне впечатлительных людей".
Хорошо хоть, что у Мартинеса имя не Эмилиано, а то бы тут был взрыв народного гнева.
+1
-1
0
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