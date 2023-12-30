Скалони – лучший тренер сборных по версии IFFHS в 2023-м. Дешам – 2-й, Мартинес – 3-й, Бьелса – 5-й, Саутгейт – 7-й

IFFHS назвал 10 лучших тренеров сборных в 2023 году.

Первое место занял Лионель Скалони, возглавляющий сборную Аргентины. Тренер выиграл эту награду второй год подряд.

10 лучших тренеров сборных в 2023 году по версии IFFHS:

1. , – 185 очков;

2. , Франция – 112;

3. Роберто Мартинес, – 61;

4. Луис де ла Фуэнте, – 56;

5. Марсело Бьелса, Уругвай – 43;

6. Хадзиме Мориясу, Япония – 20;

7. Гарет Саутгейт, Англия – 19;

8. Силвиньо, Албания – 16;

9. Валид Реграги, Марокко – 15;

10. Стив Кларк, Шотландия – 7.

Гвардиола – лучший клубный тренер 2023-го по версии IFFHS. Он получил награду в 3-й раз

Как устроен странный рейтинг, где РПЛ – 80-я, а лига Бразилии лучше всех? И что вообще за организация IFFHS?

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам