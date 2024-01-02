Дасаев об идее Буффона: «Ничего не надо увеличивать, тем более ворота! Мы всеми этими выдумываниями и так замучили футбол!»

Ринат Дасаев раскритиковал идею Джанлуиджи Буффона.

Победитель чемпионата мира-2006 в составе сборной Италии ранее предложил увеличить размер ворот.

«В футболе ничего не надо увеличивать, тем более ворота! Вот откуда взял эту идею?! Сейчас ничего не надо выдумывать. Если мы всю жизнь играем в таких воротах, то в чем смысл сейчас что-то менять?

Мне идея Буффона не нравится. Не надо выдумывать что-то новое. Что было изначально в этой игре, то пускай и остается. Честно, мы всеми этими выдумываниями и так замучили футбол!» – сказал бывший вратарь сборной СССР Дасаев.

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