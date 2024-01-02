Дасаев об идее Буффона: «Ничего не надо увеличивать, тем более ворота! Мы всеми этими выдумываниями и так замучили футбол!»

Теги Джанлуиджи Буффон премьер-лига Россия Ринат Дасаев сборная Италии по футболу серия А Италия Д2 Италия сборная СССР правила Футбол

Ринат Дасаев раскритиковал идею Джанлуиджи Буффона.

Победитель чемпионата мира-2006 в составе сборной Италии ранее предложил увеличить размер ворот.

«В футболе ничего не надо увеличивать, тем более ворота! Вот откуда Буффон взял эту идею?! Сейчас ничего не надо выдумывать. Если мы всю жизнь играем в таких воротах, то в чем смысл сейчас что-то менять?

Мне идея Буффона не нравится. Не надо выдумывать что-то новое. Что было изначально в этой игре, то пускай и остается. Честно, мы всеми этими выдумываниями и так замучили футбол!» – сказал бывший вратарь сборной СССР Дасаев.

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3 комментария
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«Ничего не надо увеличивать, тем более зарплаты! Пусть будут на уровне 1863 года! Что было изначально в этой игре, пускай и остаётся!»

А также убираем сетку с ворот, отменяет жёлтые и красные карточки, запрещаем замены, откатываем стадионы на уровень безопасности из XIX века, определяем победителя подбросом монетки в случае ничьей и пусть плавают в Южную Америку с Австралией на старых пароходах.

И ВЕРНИТЕ ВРАТАРЯМ КЕПКИ!!!1111!!!!!
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Поддерживаю. Лучше с симуляциями и задеоржками боритесь. Да и с танцами перед пробитием пендаля
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