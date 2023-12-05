Буффон о критике в адрес Доннаруммы: «У него есть панцирь, который позволит ему двигаться вперед без проблем»

Теги ПСЖ Джанлуиджи Буффон лига 1 Франция Джанлуиджи Доннарумма Футбол

Джанлуиджи Буффон высказался о критике в адрес Джанлуиджи Доннаруммы.

«Доннарумма? Я думаю, что он просто переживает плохой момент, у всех отличных вратарей есть обязанности, превышающие те, которые они должны иметь.

Он столкнулся с одним-двумя неудачными эпизодами. Его будут критиковать, но теперь у него есть такой панцирь, который позволит ему двигаться вперед без проблем», – сказал бывший вратарь «Ювентуса» и сборной Италии. 

Напомним, Доннарумма получил прямую красную карточку на 10-й минуте матча «ПСЖ» с «Гавром» (2:0). 

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6 комментариев
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Панцирь есть только у Мбаппе, у Джиджи есть только доллары
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Ну ничего, скоро панцирь контракт не продлит и некому будет ПСЖ прикрывать
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А я думал, что панцирь есть у черепашки Мбапе.
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Джанлуиджи защищает Джанлуиджи:)
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Чем старше становится доннарумма, тем больше усредняется его уровень. Такое чувство, что к 30 годам будет " ну норм вратарь, пойдёт".
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Ответ Отец Абду
Джанлуиджи защищает Джанлуиджи:)
Джанлуиджиская солидарность
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