Буффон о критике в адрес Доннаруммы: «У него есть панцирь, который позволит ему двигаться вперед без проблем»

Джанлуиджи Буффон высказался о критике в адрес Джанлуиджи Доннаруммы.

« ? Я думаю, что он просто переживает плохой момент, у всех отличных вратарей есть обязанности, превышающие те, которые они должны иметь.

Он столкнулся с одним-двумя неудачными эпизодами. Его будут критиковать, но теперь у него есть такой панцирь, который позволит ему двигаться вперед без проблем», – сказал бывший вратарь «Ювентуса» и сборной Италии.

Напомним, Доннарумма получил прямую красную карточку на 10-й минуте матча « » с «Гавром» (2:0).

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