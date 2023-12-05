Буффон о критике в адрес Доннаруммы: «У него есть панцирь, который позволит ему двигаться вперед без проблем»
Джанлуиджи Буффон высказался о критике в адрес Джанлуиджи Доннаруммы.
«Доннарумма? Я думаю, что он просто переживает плохой момент, у всех отличных вратарей есть обязанности, превышающие те, которые они должны иметь.
Он столкнулся с одним-двумя неудачными эпизодами. Его будут критиковать, но теперь у него есть такой панцирь, который позволит ему двигаться вперед без проблем», – сказал бывший вратарь «Ювентуса» и сборной Италии.
Напомним, Доннарумма получил прямую красную карточку на 10-й минуте матча «ПСЖ» с «Гавром» (2:0).
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!