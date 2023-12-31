Буффон предложил увеличить размер ворот: «Мы могли бы начать думать об этом. Вратари стали крупнее. Сложно забить двухметровому голкиперу издалека»

Теги Джанлуиджи Буффон сборная Италии по футболу серия А Италия правила Футбол

Джанлуиджи Буффон объяснил, почему в футболе стоит увеличить ворота.

Размер современных ворот – 2,44 метра в высоту, 7,32 метра метра в ширину.

– Вы бы увеличили ворота?

– Мы могли бы начать думать об этом. На днях я говорил об этом с родственниками и женой. Когда я начинал в 1998 году, я входил в пятерку самых высоких игроков Серии А (рост Буффона – 192 см – примечание Sports.ru). В прошлом сезоне, когда я выступал за «Парму» в Серии В, я тоже был в пятерке самых высоких игроков – только из двадцати двух на поле!

Размер ворот был определен в 1875 году. Для антропометрических значений того времени они, вероятно, были слишком большими. Наверное, тогда это было правильно. Но сейчас, видя некоторых спортсменов и вратарей, можно задуматься. Даже в волейболе обсуждают высоту сетки – у меня сестры играют в волейбол, я в курсе вопроса. Подача там становится почти такой же важной, как в теннисе.

– Вас бы не шокировало увеличение ворот?

– Ну, решать все равно не мне, есть ответственные органы, которые обязательно будут задавать вопросы и тоже будут изучать вопрос. Вратари стали крупнее, это правда, но полевые игроки тоже стали быстрее, непредсказуемее, сильнее бьют. Техника игроков становится лучше.

Но вы можете увидеть влияние роста вратаря на дальние удары. Тридцать лет назад на каждые пятьдесят ударов приходилось 10 голов. Сегодня 3 из 50 – это очень много. Издалека двухметровому вратарю забить гораздо сложнее, – сказал бывший вратарь «Ювентуса» и сборной Италии.

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44 комментария
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Где-то поперхнулся Онана
+53
0
+53
Нужно уменьшить размер вратарей. Максимум 151 см.
+27
0
+27
Ответ Roman
Где-то поперхнулся Онана
"У Буффона мусорный бак вместо сердца", прокомментировал Онана сие предложение.
+15
0
+15
Нуньес будет самым счастливым человеком на свете.
+13
-1
+12
Ответ Сергей Орлов
Регбийные воткните, вот это цирк будет)
звучит как Золотой мяч для Стерлинга
+11
0
+11
Регбийные воткните, вот это цирк будет)
+9
0
+9
Каков, а, сам то на обычных стоял, я как закончил - так увеличьте.
+7
0
+7
Ответ Алешка Терминатор
Ещё можно увеличить длину поля, например до 200 метров. Отменить офсайд, и играть 30 на 30 человек.
Ну с учетом того что современный футбол по сути стал атлетикой где от игрока требуется бежать как угорелый все 90 минут, думаю увеличить поле не самая плохая идея
+5
0
+5
Ответ Глеб Андреев
Я правильно понимаю, что по мнению Буффон вырос средний рост вратарей ? Ждём статью с исследованиями на спортсе
Не только вратарей, а вообще средний рост изменился у людей, стал выше.

А ворота длину определить в 1875 году, уже целая вечность прошла с тех пор. Люди на 10 см, если не больше, выросли уже средне.
+3
0
+3
Ответ Не уверен!!
Но ведь в баскетболе не предлагали поднять кольцо выше, так как там появляются слишком длинные игроки
Высокие?
+3
-1
+2
Ответ Глеб Андреев
хахахахахха, что за бред
в смысле бред, это факт. да и не за 100 лет, а за последние 30 средний рост очень вырос
+1
0
+1
Ответ Сергей Орлов
Регбийные воткните, вот это цирк будет)
Ну такой вид спорта уже есть - это гэльский футбол)))) И это не цирк, а главный вид спорта в жизни 6 миллионов человек. Там ещё и руками играть можно, и офсайдов нет))))
https://www.youtube.com/watch?v=9bV2OgY2Mms
+1
0
+1
С ума сошли? Ворота и так огромные. Просто вживую к ним подойдите. Плюс сейчас мячи другие, они летят намного быстрее и резче меняют траекторию.
+1
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+1
Проблема не в воротах
А в футболистах, которые разучились бить. Или не хотят бить
+1
0
+1
Ему конечно виднее, но к чему ещё больше вратарям жизнь усложнять? Их с теми же пенальти дико ограничивают, не давая и полшага сделать, в то время как бьющие могут как угодно отплясывать перед ударом.
+2
-1
+1
Но ведь в баскетболе не предлагали поднять кольцо выше, так как там появляются слишком длинные игроки
+3
-2
+1
Хитрюга) Чтоб его достижения никто не перебил
0
0
0
Его в хоккей надо
0
0
0
Ответ Глеб Андреев
Я правильно понимаю, что по мнению Буффон вырос средний рост вратарей ? Ждём статью с исследованиями на спортсе
Погуглил самый маленький был 1.66 но это было в начале прошлого века, даже за сборную Парагвая сыграл
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Ответ &_Bishep_&
Единственное о чем бы я задумался : с учетом того, пенальти стали назначать гораздо чаще и в большинстве за очень формальные нарушения (что не редко решает исход матча) предлагаю пенальти разделить на две котегории : 1) 11-метровые , при абсолютно бесспорном и очевидном нарушении. 2) 16-метроввый, при формальном нарушении, мяч случайно попал в руку (а рука непонятно, была то ли в естественном, то ли не в естественном положении)
Любое нарушение во вратарской - пенальти
Любое нарушение в штрафной - свободный
0
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0
Ответ Не уверен!!
Но ведь в баскетболе не предлагали поднять кольцо выше, так как там появляются слишком длинные игроки
В баскетболе и 0:0 не бывает, как в футболе
0
0
0
Я правильно понимаю, что по мнению Буффон вырос средний рост вратарей ? Ждём статью с исследованиями на спортсе
+1
-1
0
Пофиг на ворота. Сейчас главное чтобы кипер играл ногами.
0
0
0
Единственное о чем бы я задумался :
с учетом того, пенальти стали назначать гораздо чаще и в большинстве за очень формальные нарушения (что не редко решает исход матча) предлагаю пенальти разделить на две котегории :
1) 11-метровые , при абсолютно бесспорном и очевидном нарушении.
2) 16-метроввый, при формальном нарушении, мяч случайно попал в руку (а рука непонятно, была то ли в естественном, то ли не в естественном положении)
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широки ворота. я бы сузил (с) фёдор михайлович буффон
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И пенки чтобы еще с пяти метров бить
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это надо было предлагать, пока играл ))
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Куда еще больше? Онана отбить не может и то, что в него летит. ДжиДжи, пожалей МЮ! Итак разница уже -5 после 20ти игр.
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Ответ Nikolay Kozlov
Каков, а, сам то на обычных стоял, я как закончил - так увеличьте.
это как и игроки которые пару лет назад закончили, говорят, что зарплаты в современном футболе завышены)
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А Онана?
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