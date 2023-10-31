Колыванов о 360 сухих матчах Акинфеева: «Если Игорь будет играть до 45 лет, может догнать Буффона»

Игорь Колыванов высказался о 360 сухих матчах Игоря Акинфеева за карьеру.

«Если Игорь будет играть до 45 лет, конечно, может догнать Буффона. Будем надеяться, что травмы его обойдут стороной и он сможет побить рекорд итальянского голкипера.

Будет круто, если наш российский вратарь будет номером один в мире по сухим матчам», – сказал экс-игрок сборной России о голкипере .

Мировой рекорд принадлежит экс-вратарю сборной Италии Джанлуиджи Буффону – 501 игра на ноль за карьеру.

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