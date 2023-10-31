Колыванов о 360 сухих матчах Акинфеева: «Если Игорь будет играть до 45 лет, может догнать Буффона»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Джанлуиджи Буффон премьер-лига Россия Игорь Колыванов Футбол

Игорь Колыванов высказался о 360 сухих матчах Игоря Акинфеева за карьеру.

«Если Игорь будет играть до 45 лет, конечно, может догнать Буффона. Будем надеяться, что травмы его обойдут стороной и он сможет побить рекорд итальянского голкипера.

Будет круто, если наш российский вратарь будет номером один в мире по сухим матчам», – сказал экс-игрок сборной России о голкипере ЦСКА.

Мировой рекорд принадлежит экс-вратарю сборной Италии Джанлуиджи Буффону – 501 игра на ноль за карьеру.

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8 комментариев

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Severfan
глупости конечно говорит Колыванов. у Игоря итак уже куча рекордов и достижений, сейчас ему надо просто играть с душой и для души, не думая ни о каких рекордах.
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Новый тренер ФК Спартак
Игорян давай за рекордом!
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Даниил Гутин
Нет сомнений, что он может. Вот только не станет губить карьеру своим дублёрам
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<CRISTIANO>
До Буффона нереально добраться.
Если бы были еще игры в ЛЧ или ЛЕ дополнительно, то еще может быть, а так....
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rch55twy4m
Игорь сам уже говорит, что от футбола устал, какие 45 лет?)
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Zenith forever
У Буффона в зачет пошли и игры в итальянском пердиве. Может и Игорю туда пора?
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