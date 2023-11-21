Красич об Акинфееве: «Сможет играть дольше, чем Буффон»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Милош Красич Джанлуиджи Буффон премьер-лига Россия Футбол

Милош Красич считает, что Игорь Акинфеев будет играть дольше, чем Джанлуиджи Буффон.

«Акинфеев — единственный из той команды [ЦСКА], кто не завершил карьеру и является профессиональным футболистом.

Сколько он еще может играть? Ой, очень долго! Думаю, сможет играть дольше, чем Буффон», — сказал бывший полузащитник ЦСКА.

Экс-голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон завершил карьеру в 45 лет, вратарю армейцев Акинфееву сейчас 37.

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8 комментариев

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goodok
Учитывая, что в РПЛ нагрузки не такие как в Серии А, то может и до 45 играть. Но почему-то ощущение, что Акинфееву просто надоест играть и завершит карьеру.
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Спартак Уокер
Главное чтобы здоровье не подвело
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воен
Может, но лучше не надо. Смотреть, как любой удар с любой дистанции в угол превращается в гол при непосредственном визуальном сопровождении от Игоря - лично для меня сомнительное удовольствие.
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ЭЮЯ
Сможет, если захочет.
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Алексей Ильин
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Играй Игорь!
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ЭЮЯ
Ответ goodok
Учитывая, что в РПЛ нагрузки не такие как в Серии А, то может и до 45 играть. Но почему-то ощущение, что Акинфееву просто надоест играть и завершит карьеру.
Ощущение, что ему давно уже надоело. Сейчас он скорее играет роль, чем получает удовольствие. Вот и сборную покинул. Хотя там тоже нагрузки особой нет, как и конкуренции. Ну просто не решил ещё, что будет делать после завершения карьеры. А так давно бы повесил бутсы на гвоздь.
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alexmixer9
Ответ воен
Может, но лучше не надо. Смотреть, как любой удар с любой дистанции в угол превращается в гол при непосредственном визуальном сопровождении от Игоря - лично для меня сомнительное удовольствие.
Фанат ЦСКА против Игоря?)
Теперь я видел все
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