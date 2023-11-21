Красич об Акинфееве: «Сможет играть дольше, чем Буффон»

Милош Красич считает, что Игорь Акинфеев будет играть дольше, чем Джанлуиджи Буффон.

«Акинфеев — единственный из той команды [ ], кто не завершил карьеру и является профессиональным футболистом.

Сколько он еще может играть? Ой, очень долго! Думаю, сможет играть дольше, чем Буффон», — сказал бывший полузащитник ЦСКА.

Экс-голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон завершил карьеру в 45 лет, вратарю армейцев сейчас 37.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?