Красич об Акинфееве: «Сможет играть дольше, чем Буффон»
Милош Красич считает, что Игорь Акинфеев будет играть дольше, чем Джанлуиджи Буффон.
«Акинфеев — единственный из той команды [ЦСКА], кто не завершил карьеру и является профессиональным футболистом.
Сколько он еще может играть? Ой, очень долго! Думаю, сможет играть дольше, чем Буффон», — сказал бывший полузащитник ЦСКА.
Экс-голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон завершил карьеру в 45 лет, вратарю армейцев Акинфееву сейчас 37.
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