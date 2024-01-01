«Реал» не будет подписывать защитника зимой, несмотря на травмы. Тчуамени согласен играть в центре обороны, хотя ему это не нравится
«Реал» не будет подписывать новых защитников в зимнее трансферное окно.
По информации Marca, после изучения рынка в «Мадриде» решили не покупать и не арендовать нового игрока обороны, если не будет новых травм.
Несмотря на травмы, в клубе решили обойтись тремя игроками, которые могут сыграть в центре защиты: Антонио Рюдигером, Начо Фернандесом и опорником Орельеном Тчуамени. Последний дал тренеру Карло Анчелотти согласие сыграть на позиции центрального защитника, хотя это ему не очень нравится.
В случае необходимости в «Реале» будут использовать в центре обороны молодых игроков либо футболистов других позиций. В «Реале» рассчитывают, что травмированные Эдер Милитао и Давид Алаба восстановятся к концу марта.
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Надо дурку вызывать
С игрой в центре защиты тоже разберется)
Но извини, Арда, помимо позиции центрального защитника мест пока нет ;)
А вот Милитао точно планирует форсировать восстановление, чтобы ещё сыграть в этом сезоне