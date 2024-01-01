«Реал» не будет подписывать защитника зимой, несмотря на травмы. Тчуамени согласен играть в центре обороны, хотя ему это не нравится

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Давид Алаба Начо Фернандес Антонио Рюдигер Эдер Милитао Орельен Тчуамени Футбол

«Реал» не будет подписывать новых защитников в зимнее трансферное окно.

По информации Marca, после изучения рынка в «Мадриде» решили не покупать и не арендовать нового игрока обороны, если не будет новых травм.

Несмотря на травмы, в клубе решили обойтись тремя игроками, которые могут сыграть в центре защиты: Антонио РюдигеромНачо Фернандесом и опорником Орельеном Тчуамени. Последний дал тренеру Карло Анчелотти согласие сыграть на позиции центрального защитника, хотя это ему не очень нравится.

В случае необходимости в «Реале» будут использовать в центре обороны молодых игроков либо футболистов других позиций. В «Реале» рассчитывают, что травмированные Эдер Милитао и Давид Алаба восстановятся к концу марта.

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35 комментариев
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Вы просто вдумайтесь. Такой клуб как Реал на полном серьезе собирается играть решающий отрезок сезона с двумя цз. И как интересно Алаба должен восстановиться после крестов к концу марта ?
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Алаба? К концу марта? Кто-то тут ещё празднует. Он к началу следующего чемпионата дай Бог чтобы восстановился.
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папу Карло в защиту!
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Ответ ZA.RMA
беда какая-то…🥲
Всех с праздником, кстати 💌
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Всмысле рассчитывают на возвращение алабы в марте? он вернётся не раньше осени
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Реал часто травмируется, так что не помешал бы защитник
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Рюдигер - Начо это блин провал конечно же. Будет тем более подряд играть АтлетикоМ - Жирона - Лейпциг. Можно легко получить неуверенность. Будем надеяться, что пройдут все же до выздоровление Милитао стабильно хорошо.
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Ответ 5t1ck
Тчу пусть приобретает навыки в центре защиты, это ему поможет стать сильнее. А в центре поля Модрич с Тони разберутся и без него.
сможет ли Модрич играть временами по 2 раза в неделю в схеме,где от восьмёрки требуется покрывать большие пространства при игре без мяча?Я бы,мягко сказать,не был так уверен.
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Может специально вброс, чтобы агенты и клубы губы не раскатывали. Найдут хороший вариант - подпишут.
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Самый ответственный отрезок сезона , даже перестраховаться не хотят . Опасная ситуация конечно , можно как и все выиграть на волевых , так и везде в моменте провалиться . Надеюсь Анчелотти знает что делать
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Все...
Надо дурку вызывать
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"не нравится". Так можно на работе?
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Ну зря же. Перес будто бы специально усложняет жизнь Анчелотти.
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формулировка современного футбола которая говорит о его несомтоятельности: игрок даёт согласие тренеру что он будет делать так как требует тренер... дожили...
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Что за бред наркомана? Алаба никак не сможет восстановиться к концу марта. Либо испанский журналист пригубил, либо Михаил Большаков)
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беда какая-то…🥲
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Чюамени парень талантливый, феноменально играет на пианино (в соцсетях видел несколько его видео).
С игрой в центре защиты тоже разберется)
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Все силы сейчас идут на Суперлигу, а не на ЦЗ)
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Гюлер, твой выход. Как раз восстановился - пора дебютировать.
Но извини, Арда, помимо позиции центрального защитника мест пока нет ;)
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Перес перебрал
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Вы просто вдумайтесь. Такой клуб как Реал на полном серьезе собирается играть решающий отрезок сезона с двумя цз. И как интересно Алаба должен восстановиться после крестов к концу марта ?
Тчу пусть приобретает навыки в центре защиты, это ему поможет стать сильнее. А в центре поля Модрич с Тони разберутся и без него.
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Вы просто вдумайтесь. Такой клуб как Реал на полном серьезе собирается играть решающий отрезок сезона с двумя цз. И как интересно Алаба должен восстановиться после крестов к концу марта ?
С Алабой непонятно, да
А вот Милитао точно планирует форсировать восстановление, чтобы ещё сыграть в этом сезоне
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Просто без комментариев.
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Ответ XavIniesta2008-2015
С Алабой непонятно, да А вот Милитао точно планирует форсировать восстановление, чтобы ещё сыграть в этом сезоне
Милитао не форсирует восстановление и вернётся к апрелю.(все россказни журналистов,что он выбыл до конца сезона,которые были после его травмы-брехня.После крестов 8 месяцев восставновливаются)
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Ответ vallabaza
"не нравится". Так можно на работе?
Да, если на тебя пытаются возложить не твои обязанности
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