«Реал» не будет подписывать защитника зимой, несмотря на травмы. Тчуамени согласен играть в центре обороны, хотя ему это не нравится

«Реал» не будет подписывать новых защитников в зимнее трансферное окно.

По информации Marca, после изучения рынка в « » решили не покупать и не арендовать нового игрока обороны, если не будет новых травм.

Несмотря на травмы, в клубе решили обойтись тремя игроками, которые могут сыграть в центре защиты: , и опорником Орельеном Тчуамени. Последний дал тренеру согласие сыграть на позиции центрального защитника, хотя это ему не очень нравится.

В случае необходимости в «Реале» будут использовать в центре обороны молодых игроков либо футболистов других позиций. В «Реале» рассчитывают, что травмированные Эдер Милитао и восстановятся к концу марта.

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