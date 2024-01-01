Леау включил себя, Мбаппе, Беллингема, де Брюйне, Винисиуса, Модрича в команду лучших игроков мира
Рафаэл Леау включил себя в сборную мира.
– Входишь ли ты в топ-11 игроков мира?
– Да, потому что я в порядке и могу удержаться на этом уровне. Другие игроки моего возраста сейчас находятся на более высоком уровне, чем я, но да, могу войти.
– Давай соберем команду лучших.
– Схема 4-3-3. Меньян, Канселу справа, Тео слева, Тиаго Силва в центре с... Ван Дейком? Нет, с Рубеном Диашем.
В полузащите Беллингем, де Брюйне, Модрич. А впереди Леау слева, Винисиус справа и Мбаппе центральный нападающий, – сказал вингер «Милана».
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в среднем по 70 минут матча стоит как манекен, ноль помощи в обороне, по воротам бить не умеет, один брак во всем, пижон ленивый, и по факту обычный бегунок с 1 трюком.
надеюсь летом его в Милане уже не будет. фанатам Милана уже просто надоел, в прошлом матче на Сан Сиро был свист в его сторону во время замены.
тупой бразил
он играет в кайф, он не выходит на поле пахать. сильно сомневаюсь что найдутся лохи кто купит этого пляжника после этого сезона. он уже своим отношением к футболу показал, что это не тот игрок на кого могут делать ставку серьезные команды.