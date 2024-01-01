Леау включил себя, Мбаппе, Беллингема, де Брюйне, Винисиуса, Модрича в команду лучших игроков мира

Рафаэл Леау включил себя в сборную мира.

– Входишь ли ты в топ-11 игроков мира?

– Да, потому что я в порядке и могу удержаться на этом уровне. Другие игроки моего возраста сейчас находятся на более высоком уровне, чем я, но да, могу войти.

– Давай соберем команду лучших.

– Схема 4-3-3. Меньян, справа, Тео слева, в центре с... Ван Дейком? Нет, с Рубеном Диашем.

В полузащите , де , . А впереди Леау слева, Винисиус справа и Мбаппе центральный нападающий, – сказал вингер «Милана».

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