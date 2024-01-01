Леау включил себя, Мбаппе, Беллингема, де Брюйне, Винисиуса, Модрича в команду лучших игроков мира

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Рафаэл Леау включил себя в сборную мира.

– Входишь ли ты в топ-11 игроков мира?

– Да, потому что я в порядке и могу удержаться на этом уровне. Другие игроки моего возраста сейчас находятся на более высоком уровне, чем я, но да, могу войти.

– Давай соберем команду лучших.

– Схема 4-3-3. Меньян, Канселу справа, Тео слева, Тиаго Силва в центре с... Ван Дейком? Нет, с Рубеном Диашем.

В полузащите Беллингем, де Брюйне, Модрич. А впереди Леау слева, Винисиус справа и Мбаппе центральный нападающий, – сказал вингер «Милана».

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19 комментариев
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Се6я включил? Ахахахах ))) с сентября месяца гол заковырять не может.

в среднем по 70 минут матча стоит как манекен, ноль помощи в обороне, по воротам бить не умеет, один брак во всем, пижон ленивый, и по факту обычный бегунок с 1 трюком.

надеюсь летом его в Милане уже не будет. фанатам Милана уже просто надоел, в прошлом матче на Сан Сиро был свист в его сторону во время замены.
+27
-3
+24
Страшный сон для Силвы и Диаша играть в такой команде
+13
-5
+8
Ответ Кейта
Неправда, скорость и удар у него есть
сразу видно что ты матчи Милана не смотришь, он всех птиц на Сан Сиро посбивал. скоро экологи Италии тревогу бить будут.
+8
-2
+6
Что то Леао разошёлся
+1
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От скромности не помрет, как говорится. Пока только на словах в топах.
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мужик походу жестко нг отметил ) здоровья ему
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тиаго силва🤣🤣🤣🤣
тупой бразил
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Себя? разве что на скамейке запасных?
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Ответ Гамаль Хайдаров
расслабься, скоро в английский середняк вроде Челси за 100 лямов перейдет
очень я в этом сомневаюсь, кому он вообще с таким отношением и ленью нужен?

он играет в кайф, он не выходит на поле пахать. сильно сомневаюсь что найдутся лохи кто купит этого пляжника после этого сезона. он уже своим отношением к футболу показал, что это не тот игрок на кого могут делать ставку серьезные команды.
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