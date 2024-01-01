Навас пытался вернуться в «Реал» на фоне травмы Куртуа. Клуб выбрал Кепу
Кейлор Навас пытался вернуться в «Реал Мадрид», когда Тибо Куртуа получил травму.
Как отмечает Marca, в августе вратарь сборной Коста-Рики сам предлагал свои услуги испанскому клубу. «Мадрид» предпочел оформить переход Кепы Аррисабалаги, арендовав этого голкипера у «Челси».
Навас выступал за «Реал» в 2014-2019 годах. В составе «бланкос» он выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, трижды побеждал в Лиге чемпионов и в Суперкубке УЕФА, четыре раза завоевывал титул на чемпионате мира среди клубов.
В настоящее время Навас остается вратарем «ПСЖ». 37-летний голкипер еще не провел ни одного матча за французский клуб в этом сезоне.
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P.s. К слову, отказ от Наваса косвенно может говорить о том, что штаб Мадрида совсем не верит в Андрея. А зря, имхо. Да, он не Куртуа, но очень толковый кипер и может развиваться дальше. Я не эксперт, конечно, но не думаю, что он достиг своего потолка.