Навас пытался вернуться в «Реал» на фоне травмы Куртуа. Клуб выбрал Кепу

Кейлор Навас пытался вернуться в «Реал Мадрид», когда Тибо Куртуа получил травму.

Как отмечает Marca, в августе вратарь сборной Коста-Рики сам предлагал свои услуги испанскому клубу. « » предпочел оформить переход Кепы Аррисабалаги, арендовав этого голкипера у «Челси».

Навас выступал за «Реал» в 2014-2019 годах. В составе «бланкос» он выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, трижды побеждал в и в Суперкубке УЕФА, четыре раза завоевывал титул на чемпионате мира среди клубов.

В настоящее время остается вратарем « ». 37-летний голкипер еще не провел ни одного матча за французский клуб в этом сезоне.

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