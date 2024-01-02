Клопп о 4:2 с «Ньюкаслом»: «Поразительная игра «Ливерпуля». Суперматч, для футбольных школ в плане контрпрессинга»

Теги Ливерпуль Ньюкасл премьер-лига Англия Юрген Клопп Мартин Дубравка Доминик Собослаи Футбол

Юрген Клопп поделился эмоциями от победы «Ливерпуля» над «Ньюкаслом» (4:2).

«Это была поразительная игра моей команды. Мы очень бодро начали. Все видели игру Дубравки, мы и сами сделали так, чтобы счет не был слишком надежным.

Суперматч. Мне понравились многие аспекты игры, за исключением пропущенных голов. Невероятная игра, невероятная атмосфера.

Это была игра для футбольных школ в плане контрпрессинга. Там должны посмотреть игру, оценить и запомнить. Все было хорошо.

Шоу должно продолжаться. Сейчас у нас есть пять-шесть дней, то есть три тренировочных дня. С точки зрения свежести это имеет огромное значение.

У Собослаи повреждение задней поверхности бедра, мы надеемся, не слишком серьезное. Очень интенсивный матч, но если хочешь побеждать, альтернативы нет», – сказал тренер мерсисайдцев.

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3 комментария
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какой же Клопп крутой
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Второй тайм - один из лучших, что я видел в футболе в своей жизни
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когда видишь такую игру, начинаешь верить в силу команды (Клопп дирижёр характера)
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