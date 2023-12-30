«Тоттенхэм» и «Челси» ведут переговоры о трансфере Галлахера. «Шпоры» хотят купить хавбека за 35 млн фунтов

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Конор Галлахер Футбол

Конор Галлахер может перейти из «Челси» в «Тоттенхэм».

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, стороны ведут переговоры о трансфере 23-летнего полузащитника.

Боссы «шпор» пытаются договориться о переходе за сумму около 40 млн евро (35 млн фунтов).

Ранее сообщалось, что «Челси» готов продать Галлахера за 45-50 млн фунтов.

В этом сезоне Галлахер сделал 4 ассиста в 18 матчах Премьер-лиги. Его статистика – здесь.

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18 комментариев
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Если Боули его продаст, то это будет смех, но как фанат Шпор буду рад)
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Ответ alesel
40 лямов за лучшего пз Англии? Бред
лучший сильно притянуто, но челси джексона за аналогичный прайс покупал. выглядит странно это всё. особенно если вместо галлахера двух бразильцев 17 летних купят
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А не лучше 20М евро дать Жироне за Алеиша Гарсию? Пока отступные 20 а не 50. Зайдет как влитой в любой клуб топ 6 АПЛ, кроме Арсенала
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Неееееет, только не Галлахера. Бруска Брою, Чалобу или Маатсена из числа воспитанников продайте, но не трожьте Конора. Сейчас он сердце команды
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Очередной упущенный талант для Челси будет. Есть прям стойкое ощущение, что зажжет под руководством Постекоглу в ТТХ
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Кажется в Тоттенхэм Постекоглу он может зайти просто идеально
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35 миллионов фунтов? Был бы игрок Брайтона или Лестера, то торги начались бы только с 80, но это же лошки из Челси, которые продают свои главные активы за копейки. 🤭
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Ответ alesel
40 лямов за лучшего пз Англии? Бред
если брать сборную, то там есть беллингем, райс и Мэддисон - это из тех, кого первым вспомнил. они явно получше Галлахера. про апл и говорить смешно, там куча полузащитников качественней Конора
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челси взял уверенный курс на шип
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Очень странная цена.
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Ответ ta-tosha
А не лучше 20М евро дать Жироне за Алеиша Гарсию? Пока отступные 20 а не 50. Зайдет как влитой в любой клуб топ 6 АПЛ, кроме Арсенала
ему вряд-ли самому по приколу до лета уходить из Жироны
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Ответ alesel
40 лямов за лучшего пз Англии? Бред
Я, конечно, сам за Челси болею, но в сборной Англии есть парнишка по имени Джуд
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Ответ Артём Ларсон
Очень странная цена.
Все знают, что Челси нужно продавать. Что Челси нужно продавать только воспитанников, что бы в моменте не получить в расход всю сумму 7 летнего контракта купленного игрока - сразу будет выход за лимиты ФФП. За воспитанников ничего списывать не надо.
Поэтому клубы и будут выкручивать Челси руки с ценой, у Челси нет выбора, если они планируют еще кого то купить
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Ответ RedDevil1909
ему вряд-ли самому по приколу до лета уходить из Жироны
Цена вопроса. Летом Пеп может спокойно забрать его в Сити, КДБ может в любой момент закончить, Ковачевич и компания это просто дно. А Гарсия это топ игрок, игрок сборной, плюс 26 лет - в самом соку
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Ответ badibeg
лучший сильно притянуто, но челси джексона за аналогичный прайс покупал. выглядит странно это всё. особенно если вместо галлахера двух бразильцев 17 летних купят
Зачем про 17-летних бразильцев что-то сочинять? Разве не известно кого хотят купить на эти деньги?
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Глупцы
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Как по мне - ничего такого в Галлахаре нет. Хороший игрок, для интенсивной игры когда нужно грызть газон. И не опорный, и ни атакующий хавбек - на обеих позициях проблематичный. Психически очень неуравновешенный - желтые и красные собирает пачками.
Просто хороший игрок, не для топ клуба и топ задач. Я бы его тоже продал
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40 лямов за лучшего пз Англии? Бред
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