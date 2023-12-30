«Тоттенхэм» и «Челси» ведут переговоры о трансфере Галлахера. «Шпоры» хотят купить хавбека за 35 млн фунтов

Конор Галлахер может перейти из «Челси» в «Тоттенхэм».

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, стороны ведут переговоры о трансфере 23-летнего полузащитника.

Боссы «шпор» пытаются договориться о переходе за сумму около 40 млн евро (35 млн фунтов).

Ранее сообщалось, что « » готов продать за 45-50 млн фунтов.

В этом сезоне Галлахер сделал 4 ассиста в 18 матчах Премьер-лиги. Его статистика – здесь.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам