«Тоттенхэм» и «Челси» ведут переговоры о трансфере Галлахера. «Шпоры» хотят купить хавбека за 35 млн фунтов
Конор Галлахер может перейти из «Челси» в «Тоттенхэм».
По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, стороны ведут переговоры о трансфере 23-летнего полузащитника.
Боссы «шпор» пытаются договориться о переходе за сумму около 40 млн евро (35 млн фунтов).
Ранее сообщалось, что «Челси» готов продать Галлахера за 45-50 млн фунтов.
В этом сезоне Галлахер сделал 4 ассиста в 18 матчах Премьер-лиги. Его статистика – здесь.
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Поэтому клубы и будут выкручивать Челси руки с ценой, у Челси нет выбора, если они планируют еще кого то купить
Просто хороший игрок, не для топ клуба и топ задач. Я бы его тоже продал