У Палмера 12 (8+4) очков в 12 последних матчах АПЛ. 21-летний хавбек – лучший в «Челси» по «гол+пас»

Теги Челси премьер-лига Англия Лутон Коул Палмер Футбол

Коул Палмер сделал дубль и отдал ассист в матче АПЛ с «Лутоном» (3:0, 2-й тайм).

Хавбек «Челси» забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи в 12 последних матчах АПЛ.

21-летний игрок – лучший в клубе по системе «гол+пас» и восьмой по этому показателю в лиге.

«Челси» купил англичанина за 40+5 млн фунтов у «Манчестер Сити» в сентябре. Его статистика – здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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28 комментариев
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Точно по ошибке купили
+38
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+38
лучшее подписание Челси среди всех игроков, которые пришли в летнее трансферное окно
+21
0
+21
Ответ окечуква
Зачем шарлатан вообще его отпустил. До Палмера он обычно по делу сливал игроков, а здесь промашка вышла.
у него времени не было бы :( а тут в старте гарантировано
+8
0
+8
Зачем шарлатан вообще его отпустил. До Палмера он обычно по делу сливал игроков, а здесь промашка вышла.
+6
-1
+5
Ответ DolJun
нет
лавочник Сити неожиданно стал лучшим воспитанником, типичный должун
+4
0
+4
Потенциальный топчик на долгие годы. Даже стыдно, что сомневались в нем. Впрочем, хоть кто-то же должен был выстрелить из школьников Боэли.
+4
-1
+3
Воспитанник Сити тащит Челси
+5
-2
+3
Он ещё норм продвигает мяч. Бриллианта по дешёвке продали. Мог в будущем менять Кевина
+2
-1
+1
Ответ окечуква
Зачем шарлатан вообще его отпустил. До Палмера он обычно по делу сливал игроков, а здесь промашка вышла.
Палмер не хотел сидеть на скамейке и ушел, нет смысла было его держать, да и в текущей форме он все равно игрок запаса для Сити был бы
+2
-1
+1
Ответ djamel
че за ноунейм?
Футбол надо смотреть
+1
0
+1
Ответ zzzeeerrrooo
Сильнейший играет в основе Сити
нет
+2
-1
+1
Ответ окечуква
Зачем шарлатан вообще его отпустил. До Палмера он обычно по делу сливал игроков, а здесь промашка вышла.
Он решил что надо купить Доку. И не смотрел молодежный ЧЕ.
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Ответ Борис Энгельгардт
Кевина он бы подменил легко, но что уж теперь говорить
на позиции Кевина Альварес играет
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Ответ sema mixajlov
Палмер не хотел сидеть на скамейке и ушел, нет смысла было его держать, да и в текущей форме он все равно игрок запаса для Сити был бы
Кевина он бы подменил легко, но что уж теперь говорить
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Ответ DolJun
*сильнейший воспитанник в истории сити
всяко лучше сильнейшего воспитанника челси , даже в МЮ прижаться не может (((
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Ответ DolJun
*сильнейший воспитанник в истории сити
Сильнейший воспитанник в истории Сити является легендой соседей.
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В принципе, атакующая тройка Стерлинг-Нкунку-Палмер выглядит весьма недурно. Им бы еще напа толкового, а не Джексона...
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Уже 8+4
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Надо продавать с Галахером. Срочно.
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Уже 8+4)))
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еще один забил
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