«Ман Сити» подпишет Эчеверри на 6 лет. Хавбек Аргентины U17 останется в «Ривер Плейт» до декабря
«Манчестер Сити» подпишет шестилетний контракт с Клаудио Эчеверри.
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «горожане» уже произвели обмен документами с «Ривер Плейт», чтобы окончательно оформить соглашение о переходе 17-летнего полузащитника.
До декабря 2024 года хавбек будет оставаться в аргентинском клубе, а затем отправится в Европу.
Ранее сообщалось, что трансфер обойдется «Манчестер Сити» в 25 миллионов евро.
В 2023 году Эчеверри провел в чемпионате Аргентины 5 матчей, в активе футболиста 1 результативная передача.
В ходе чемпионата мира в возрастной категории U17 полузащитник забил 5 мячей за сборную своей страны, в их числе 3 гола в четвертьфинальном матче с командой Бразилии (3:0).
С детальной статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.
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