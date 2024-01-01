«Ман Сити» подпишет Эчеверри на 6 лет. Хавбек Аргентины U17 останется в «Ривер Плейт» до декабря

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия высшая лига Аргентина Ривер Плейт возможные трансферы Фабрицио Романо Клаудио Эчеверри Футбол

«Манчестер Сити» подпишет шестилетний контракт с Клаудио Эчеверри.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «горожане» уже произвели обмен документами с «Ривер Плейт», чтобы окончательно оформить соглашение о переходе 17-летнего полузащитника.

До декабря 2024 года хавбек будет оставаться в аргентинском клубе, а затем отправится в Европу.

Ранее сообщалось, что трансфер обойдется «Манчестер Сити» в 25 миллионов евро.

В 2023 году Эчеверри провел в чемпионате Аргентины 5 матчей, в активе футболиста 1 результативная передача.

В ходе чемпионата мира в возрастной категории U17 полузащитник забил 5 мячей за сборную своей страны, в их числе 3 гола в четвертьфинальном матче с командой Бразилии (3:0).

С детальной статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.

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8 комментариев
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Ответ Никита Самарин
Сити по скаутингу молодых 🔝 и не только на вход, продают за огромные деньги не состоявших игроков, чем существенно поправляют свой трансферный баланс.
Это новый Месси , тут никакой скаутинг не нужен. Об этом каждый второй юзер спортсмен знает.
+3
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+2
Три мяча бразильцам это серьезно.
+3
-2
+1
Сити по скаутингу молодых 🔝 и не только на вход, продают за огромные деньги не состоявших игроков, чем существенно поправляют свой трансферный баланс.
+4
-3
+1
Сити с первым трансфером
+1
-1
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В МС всегда были топовые аргентинцы, этот парень судя по стате на юношеском уровне тоже не подведет
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Вспомнил испанца Этчеверию из Атлетика
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