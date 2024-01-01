«Ман Сити» подпишет Эчеверри на 6 лет. Хавбек Аргентины U17 останется в «Ривер Плейт» до декабря

«Манчестер Сити» подпишет шестилетний контракт с Клаудио Эчеверри.

По информации авторитетного инсайдера , «горожане» уже произвели обмен документами с « », чтобы окончательно оформить соглашение о переходе 17-летнего полузащитника.

До декабря 2024 года хавбек будет оставаться в аргентинском клубе, а затем отправится в Европу.

Ранее сообщалось, что трансфер обойдется « » в 25 миллионов евро.

В 2023 году провел в чемпионате Аргентины 5 матчей, в активе футболиста 1 результативная передача.

В ходе чемпионата мира в возрастной категории U17 полузащитник забил 5 мячей за сборную своей страны, в их числе 3 гола в четвертьфинальном матче с командой Бразилии (3:0).

С детальной статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам