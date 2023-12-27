«Ман Сити» договорился о трансфере хавбека Аргентины U17 Эчеверри за 25 млн евро, опередив «Барселону». Игрок на год останется в «Ривер Плейт»

«Манчестер Сити» подпишет полузащитника «Ривер Плейт» Клаудио Эчеверри.

Как сообщает The Guardian, «горожане» согласовали условия трансфера с аргентинской командой и опередили «Барселону». За 17-летнего полузащитника заплатят 25 млн евро – таковы отступные.

останется в « » на год на правах аренды. С « » он заключит долгосрочное соглашение.

Инсайдер Фабрицио Романо отмечает, что сейчас клубы обсуждают порядок выплаты вышеуказанной суммы.

В 2023 году Эчеверри провел в высшей лиге Аргентины 5 матчей и отдал один результативный пас. Подробно со статистикой хавбека сборной Аргентины U17 можно ознакомиться здесь.

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