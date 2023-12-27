«Ман Сити» договорился о трансфере хавбека Аргентины U17 Эчеверри за 25 млн евро, опередив «Барселону». Игрок на год останется в «Ривер Плейт»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига высшая лига Аргентина Ривер Плейт возможные трансферы деньги Фабрицио Романо Клаудио Эчеверри Футбол

«Манчестер Сити» подпишет полузащитника «Ривер Плейт» Клаудио Эчеверри.

Как сообщает The Guardian, «горожане» согласовали условия трансфера с аргентинской командой и опередили «Барселону». За 17-летнего полузащитника заплатят 25 млн евро – таковы отступные.

Эчеверри останется в «Ривер Плейт» на год на правах аренды. С «Ман Сити» он заключит долгосрочное соглашение.

Инсайдер Фабрицио Романо отмечает, что сейчас клубы обсуждают порядок выплаты вышеуказанной суммы.

В 2023 году Эчеверри провел в высшей лиге Аргентины 5 матчей и отдал один результативный пас. Подробно со статистикой хавбека сборной Аргентины U17 можно ознакомиться здесь.

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18 комментариев
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Жирнейшая утка. Нельзя опередить Барселону у которой нет 25 млн.
+26
-7
+19
не так уж и трудно выиграть конкуренцию у Барселоны, когда предлагаешь живые деньги, а не подписки на Спотик
+13
-4
+9
Ответ Alex Miheev
Очень хорошо, Манчестер синий
Голубой*
+11
-5
+6
будущая звезда за копейки
Топ!
+6
-3
+3
Ответ Александр Рабонов
blue в английском также означает и синий)) Ты подправил чтобы какой-нибудь васюк с 2 значным айсикью мог пошутить про ориентацию?)))
Если ты не различаешь синий и голубой, это не моя проблема.

Насчёт языка, в английском, вроде как, отдельно слова «голубой» нет
+3
0
+3
Очень хорошо, Манчестер синий
+12
-10
+2
В хорошие руки попал паренёк
+5
-3
+2
Напоминает анекдот, про двух чуваков, золотую рыбку и член на лбу.
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Если Эчеверри перейдет в МанСити то это значит что, всё что он говорил про то что хочет играть за Барсу было ложью, посмотрите на Феликса, Де йонга, Рафинью которые устроили бунт чтобы играть в этом клубе
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Ответ S. A.
Голубой*
blue в английском также означает и синий)) Ты подправил чтобы какой-нибудь васюк с 2 значным айсикью мог пошутить про ориентацию?)))
+2
-2
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Ответ S. A.
Голубой*
синий или небосно-голубой
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Ответ S. A.
Голубой*
Нынче опасно этот цвет упоминать . Вот,Alex-того же мнения )
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Ответ Аскетизмом погоняю
Жирнейшая утка. Нельзя опередить Барселону у которой нет 25 млн.
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Ответ Стахович
Смысл платить Ривер Плейту 25 млн и оставлять в аренде,если контракт истекает через год?
Они не могут забрать игрока пока ему не исполнится 18.
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