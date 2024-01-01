Грилиш об ограблении его дома: «Преступники понятия не имеют, какой ущерб наносят людским жизням. Надеюсь, их предадут суду, и другие семьи не пройдут через это»

Теги Манчестер Сити Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия происшествия Джек Грилиш Футбол

Джек Грилиш рассказал, как проникновение грабителей в дом повлияло на его семью.

На последней неделе 2023 года из дома вингера «Манчестер Сити» и сборной Англии в Чешире вынесли часы и ювелирные изделия стоимостью в миллион фунтов.

«Не знаю, с чего начать, чтобы объяснить, насколько я опустошен из-за кражи со взломом, произошедшей у меня дома несколько дней назад.

Моя семья значит для меня все, и нет ничего важнее, чем обеспечение ее безопасность. Это был травмирующий опыт для всех нас, я просто очень благодарен, что никто не пострадал.

В прошедшем году у меня было так много потрясающего, так много достижений, но, честно говоря, лучший год в моей футбольной жизни теперь не кажется мне чем-то таким, что я мог бы отпраздновать. Люди, совершающие эти ужасные преступления, понятия не имеют о том ущербе, который они наносят человеческим жизням. Я надеюсь, что их найдут и отдадут под суд, чтобы ни одной другой семье не пришлось пройти через то же, что выпало нам.

Я благодарен всем за сообщения, ценю поддержку со стороны моих друзей, партнеров по команде и клуба.

Рассуждая о чем-то более позитивном, я хотел бы поблагодарить всех за их поддержку на протяжении прошедшего года, желаю вам и вашей семье счастливого 2024-го», – написал полузащитник в соцсети.

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9 комментариев
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Это их работа. Грабитель - это очень тяжёлая профессия.
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Ответ Montenegro Serbian
Не, я канеш всё понимаю, но всё-таки не понимаю, почему футболисты видя в Англии тенденцию роста ограблений своих собратьев, не предпринимают никаких мер к защите своих домов? Полагаться на полицию и что кругом живут люди которые касаются на единорогах и едят мороженку и грабить не придут....это хорошо, конечно. Но перестраховаться как бэ не помешает, если есть деньги.
я тоже не понимаю, с их зарплатами нанять охранника на участок дома не дорого, можно даже двух чтоб в две смены, а не эти кнопки быстрого реагирования, как показывает практика грабители быстрее
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+2
Не, я канеш всё понимаю, но всё-таки не понимаю, почему футболисты видя в Англии тенденцию роста ограблений своих собратьев, не предпринимают никаких мер к защите своих домов?

Полагаться на полицию и что кругом живут люди которые касаются на единорогах и едят мороженку и грабить не придут....это хорошо, конечно. Но перестраховаться как бэ не помешает, если есть деньги.
+3
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Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Причем тут стрижка?
Тоже с бадуна?
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Комментарий удален пользователем
Это игроки Арсенала от досады вышли на улицы Манчестера.
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Комментарий удален пользователем
Напустили в свою страну дикарей, падают перед ними на колени, и не хотят понимать что смуглые ребята не будут интегрироваться в европейскую культуру, они другие. Иначе у них на родине тоже была бы цивилизация, толерантность, туалеты для 50 гендеров и радужные флаги на каждом шагу. Пора строить 4 метровые заборы, пора обзаводиться охраной. Кончилось беззаботное время.
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Ответ seppblatter@mail.ru
Нужно больше мигрантов!!
сумасшедший?
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Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Комментарий удален пользователем
ты ещ ене отошел? к чему твой комментарий?
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