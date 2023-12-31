Роман Бабаев: «Акинфеев сам себе не принадлежит. Сколько он раздал автографов, сделал селфи, ответил на звонки… Может показаться: «Ему трудно, что ли?» Поверьте, очень трудно»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Роман Бабаев Спорт-Экспресс Футбол

Роман Бабаев рассказал о минусах популярности вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Иногда человек сам себе не принадлежит. То есть он не может со своей семьей спокойно погулять в парке или сходить в ресторан. И Игорь, где бы он ни был, если поступает какая-то там просьба, он все бросает, и он откликается на любые такие просьбы.

Это помимо благотворительной деятельности, которой он регулярно занимается. Это еще такие постоянные запросы, а они через меня проходят сотнями. То есть все хотят сфотографироваться с Игорем, пообщаться с Игорем, а иногда чтобы даже Игорь приехал куда-то. И ты понимаешь, насколько это на самом деле сложно психологически, эмоционально тяжело.

Кому-то может показаться: «Да, звезда, хорошо зарабатывает. Ему трудно, что ли?» Да, поверьте, это очень трудно. То есть ты действительно сам себе не принадлежишь. Сколько в своей жизни Акинфеев раздал автографов, сделал селфи, ответил на звонки, эсэмэски и так далее… Ну, насчет Книги рекордов Гиннесса я не уверен. Хотя по России, думаю, вполне может быть», – сказал генеральный директор ЦСКА.

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11 комментариев
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Я абсолютно не болельщик Цска, но Акинфеев для меня хороший ,добрый человек!
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Ответ Groznyi2024
Опять пиарят середняка
Понимаю как вам завидно. В Зените нет звезд с которыми во всей стране люди хотят фотографироваться.
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Трудно ответить на звонок... "Поверьте, очень сложно поднять трубку!" . Игарю стоит сменить спичрайтеров, своими заявлениями они портят его монументальность.
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Ответ Ru Gold
В Чечне его уважают!
Грозный - это Иван. Учи историю
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Ответ Groznyi2024
Грозный - это Иван. Учи историю
Причём твоей же республики! Иван -Грозный-Чечня.
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Ответ Groznyi2024
Опять пиарят середняка
Тут о вратарях Зенита ни слова, не ври
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