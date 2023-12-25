Грилиш о футболистах: «Жизнь – это не только деньги и слава, мы такие же люди. Когда вы играете плохо, 50 тысяч человек вас оскорбляют – но все в порядке, ведь вы много зарабатываете»
Джек Грилиш высказался о трудностях, с которыми сталкиваются футболисты.
– Считаете ли вы, что в некоторых моментах быть футболистом трудно? Вы много зарабатываете, но на вас оказывается большое давление, хотя вы такие же люди, как и все остальные. Как вы думаете, действительно ли этот аспект плохо понимают люди «снаружи» – болельщики, журналисты, инсайдеры?
– Абсолютно, согласен на 1000%. Я иногда видел, как люди в интернете пишут: «Футболисты зарабатывают много денег, у них все в порядке». Но жизнь... Не хочу усложнять, но жизнь – это не только деньги и слава. Конечно, это приятно, но мы такие же нормальные люди с обычными проблемами.
Если бы я сидел здесь и говорил, что моя жизнь прекрасна каждый божий день, это было бы ложью, потому что это совсем не так. Я обычный человек. Конечно, я благодарен за то, что я делаю, и за свою жизнь. Но мы говорим, что это не так просто, как всем кажется. Иногда, когда вы играете плохо, вас оскорбляют 50 тысяч человек. Вы становитесь марионеткой, которую унижают в социальных сетях. Но для всех все в порядке, потому что вы много зарабатываете.
На днях по дороге домой я смотрел документальный фильм о Робби Уильямсе. Он заставил меня задуматься, потому что у него, возможно, были все деньги мира, но я увидел трудности, с которыми он столкнулся. И иногда я узнаю в нем себя. Люди действительно не знают, что происходит «за закрытыми дверями», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».
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Публичная профессия - исключительно ваш выбор.
Врач плохо лечит, учитель плохо учит, токарь плохо точит. Сразу негатив, а то и увольнение, если продолжает косячить.
И естественно, если человек получает такую кучу бабала (особенно в сравнении с вышеперечисленными специальностями), то от него и ждут, что он будет качественно выполнять свою работу.
Кто, не знаю, распускает слухи зря,
Что живу я без печалей и забот,
Что на свете всех удачливее я,
И всегда, и во всем мне везет.
Так же, как все, как все, как все,
Я по земле хожу, хожу,
И у судьбы, как все, как все,
Счастья себе прошу
Слышал такую фразу: «По красной площади я спокойно походить не могу - фанаты замучают, зато могу на прием в Кремль попасть». Очень хорошо описывает суть.
Какая нибудь газетенка написала Месси не забивает 3 матча и всё миллионы комментов что аргентинец мусор эти все люди ходили или хотя бы смотрели матч МЛС? Да нет конечно. То же самое например какой нибудь Бэдкомедиан снял ролик что фильм говно и все кто начали на фильм выливать помои ходили на этот фильм в кино и могут трезво дать свою оценку? Нет конечно, они просто поддакивают.
А человек который ходит на футбол или сам посмотрел фильм видит и плюсы и минусы и изливать тонны помоев скорее всего не будет.
Это как в детстве все в моём дворе и даже большая часть взрослых знали всех футболистов которые снимались в рекламе Пепси эти люди смотрели каждый матч этих игроков? Нет. Многие их на поле даже по ТВ никогда не видели, но популярность была.
Без мега звезды Бекса у футболистов и близко не было таких ЗП как сейчас и у футбола такой мировой славы. Огромная часть фанатов футбола смотрит дай бог 1 матч в неделю, но прессу и желтуху читает регулярно и такое не только в России, а в большинстве стран.
Идеальная отмазка для грабителей и мошенников всех наций и народностей, оттенков и мастей
(я если что не смеюсь сейчас ни над кем, ну просто как аргументы)
Классный мужик и отличный шоу мен.