Грилиш о футболистах: «Жизнь – это не только деньги и слава, мы такие же люди. Когда вы играете плохо, 50 тысяч человек вас оскорбляют – но все в порядке, ведь вы много зарабатываете»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия болельщики Джек Грилиш деньги Футбол

Джек Грилиш высказался о трудностях, с которыми сталкиваются футболисты.

– Считаете ли вы, что в некоторых моментах быть футболистом трудно? Вы много зарабатываете, но на вас оказывается большое давление, хотя вы такие же люди, как и все остальные. Как вы думаете, действительно ли этот аспект плохо понимают люди «снаружи» – болельщики, журналисты, инсайдеры?

– Абсолютно, согласен на 1000%. Я иногда видел, как люди в интернете пишут: «Футболисты зарабатывают много денег, у них все в порядке». Но жизнь... Не хочу усложнять, но жизнь – это не только деньги и слава. Конечно, это приятно, но мы такие же нормальные люди с обычными проблемами.

Если бы я сидел здесь и говорил, что моя жизнь прекрасна каждый божий день, это было бы ложью, потому что это совсем не так. Я обычный человек. Конечно, я благодарен за то, что я делаю, и за свою жизнь. Но мы говорим, что это не так просто, как всем кажется. Иногда, когда вы играете плохо, вас оскорбляют 50 тысяч человек. Вы становитесь марионеткой, которую унижают в социальных сетях. Но для всех все в порядке, потому что вы много зарабатываете.

На днях по дороге домой я смотрел документальный фильм о Робби Уильямсе. Он заставил меня задуматься, потому что у него, возможно, были все деньги мира, но я увидел трудности, с которыми он столкнулся. И иногда я узнаю в нем себя. Люди действительно не знают, что происходит «за закрытыми дверями», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».

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38 комментариев
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Да понятно, богатые тоже плачут, как и небогатые. Просто они это делают без ипотек, кредитов, плохой еды, отсутствия нормального отдыха и мед. обслуживания. А слезы такие же, да, горькие, как и у всех.
+96
-2
+94
Условно Грилиш получает 13 лямов евро в год, сколько это в рублях я даже боюсь представить, обсирайте меня хоть 150 тысячной толпой за 13 лямов которые решат практически 95% забот в моей жизни
+46
-5
+41
Ответ seppblatter@mail.ru
Да понятно, богатые тоже плачут, как и небогатые. Просто они это делают без ипотек, кредитов, плохой еды, отсутствия нормального отдыха и мед. обслуживания. А слезы такие же, да, горькие, как и у всех.
Это когда ты не публичный, а когда публичный - там тоже свои приколы, особенно спортсмены. Я вот не знаю, смог бы я быть у всех на виду и при малейшей ошибке получать кучу негатива. Я уже не говорю о каких-то эпических провалах, типа закидушка Филимонову. А просто выйти погулять? Вот условный Месси не может просто выйти в ТЦ с детьми и походить по магазам - житья не дадут, а мы можем. Причем, Месси будут всю жизнь приследовать фотографы и папарацци - нахера это надо. Конечно за свое бабло он может вечно сидеть в своем особняке, но это такое себе.
+40
-3
+37
Ответ rigobersong
Чужие деньги только завистливая нищета считает:) Нормальный же человек зарабатывает столько, сколько ему нужно для комфортной жизни. И не смотрит на других:))
Гнилые комменты на спортс ру только нищета пишет, нормальный же человек в это время работает и зарабатывает столько, сколько ему комфортно для своей жизни. И не комментит других:))
+16
-3
+13
Большинству болельщиков и не надо знать что творится у вас «за закрытыми дверями» Им важно видеть как вы выполняете свою работу. Нынешние футболисты это,во многом, те же актеры. Играете хорошо - молодцы,плохо - получаете ответную реакцию.
Публичная профессия - исключительно ваш выбор.
+14
-3
+11
Когда любой человек плохо работает, то он получает негативную реакцию от его клиента.
Врач плохо лечит, учитель плохо учит, токарь плохо точит. Сразу негатив, а то и увольнение, если продолжает косячить.
И естественно, если человек получает такую кучу бабала (особенно в сравнении с вышеперечисленными специальностями), то от него и ждут, что он будет качественно выполнять свою работу.
+7
-1
+6
Я думаю, причина оскорблений в том, что зачастую они играют на зп в 2000 евро, а получают по много миллионов) поэтому, люди, пришедшие на стадион за шоу и положительными эмоциями, желая отвлечься от повседневных забот и проблем, получают расстройство ещё и от того, что футболисты плохо делают свою работу. А так, конечно, футболисты обычные люди, только, они лишены материальных забот, если, в голове есть хоть немного сознания и могут расстраиваться что их оскорбляют, запивая горечь дорогими винами. А кто-то будет отказывать себе в нужном, чтобы увидеть, как играют кумиры и поддержать вживую, а вместо этого получит выход Стерлинга против Ньюкасла или что-нибудь подобное.
+12
-6
+6
Пугачёва в 1978 году:
Кто, не знаю, распускает слухи зря,
Что живу я без печалей и забот,
Что на свете всех удачливее я,
И всегда, и во всем мне везет.
Так же, как все, как все, как все,
Я по земле хожу, хожу,
И у судьбы, как все, как все,
Счастья себе прошу
+6
-1
+5
Футболисты много зарабатывают потому что все эти вещи учитываются . Так что не надо ныть
+4
0
+4
Ответ seppblatter@mail.ru
Да понятно, богатые тоже плачут, как и небогатые. Просто они это делают без ипотек, кредитов, плохой еды, отсутствия нормального отдыха и мед. обслуживания. А слезы такие же, да, горькие, как и у всех.
Как боженька смолвил!👍
+3
0
+3
Ответ Aleksei Kovalev
Это когда ты не публичный, а когда публичный - там тоже свои приколы, особенно спортсмены. Я вот не знаю, смог бы я быть у всех на виду и при малейшей ошибке получать кучу негатива. Я уже не говорю о каких-то эпических провалах, типа закидушка Филимонову. А просто выйти погулять? Вот условный Месси не может просто выйти в ТЦ с детьми и походить по магазам - житья не дадут, а мы можем. Причем, Месси будут всю жизнь приследовать фотографы и папарацци - нахера это надо. Конечно за свое бабло он может вечно сидеть в своем особняке, но это такое себе.
Достаточно просто приехать в ТЦ для такого же сегмента людей и ходите себе свободно. Поэтому конкретно эта причина надумана. Просто по улице походить - да, это сложно.

Слышал такую фразу: «По красной площади я спокойно походить не могу - фанаты замучают, зато могу на прием в Кремль попасть». Очень хорошо описывает суть.
+4
-1
+3
Ответ madaev
Условно Грилиш получает 13 лямов евро в год, сколько это в рублях я даже боюсь представить, обсирайте меня хоть 150 тысячной толпой за 13 лямов которые решат практически 95% забот в моей жизни
Т.е. ты за деньги предлагаешь на тебя какать?
+6
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+2
Ответ смело бегущий ёжик
Т.е. ты за деньги предлагаешь на тебя какать?
Лучше - за большие деньги!
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Ответ ДедаДома.нет
О вылез с бадуна. Что-то я его не видел после знаменитой фотографии.
Участвовал же когда уничтожали вас на пригороде Манчестера
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Ответ смело бегущий ёжик
Т.е. ты за деньги предлагаешь на тебя какать?
Многие сами платят, чтоб на них какали. Это так, к слову.
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Ответ rigobersong
А зачем ты гнилые комменты пишешь?:)
затем же, зачем и ты)
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Ответ Артем Шелудков
Гнилые комменты на спортс ру только нищета пишет, нормальный же человек в это время работает и зарабатывает столько, сколько ему комфортно для своей жизни. И не комментит других:))
А зачем ты гнилые комменты пишешь?:)
+6
-5
+1
Ответ Aleksei Kovalev
Это когда ты не публичный, а когда публичный - там тоже свои приколы, особенно спортсмены. Я вот не знаю, смог бы я быть у всех на виду и при малейшей ошибке получать кучу негатива. Я уже не говорю о каких-то эпических провалах, типа закидушка Филимонову. А просто выйти погулять? Вот условный Месси не может просто выйти в ТЦ с детьми и походить по магазам - житья не дадут, а мы можем. Причем, Месси будут всю жизнь приследовать фотографы и папарацци - нахера это надо. Конечно за свое бабло он может вечно сидеть в своем особняке, но это такое себе.
Месси может приклеить усы и бороду Санта Клауса и сходить спокойно купить мокороны и молочка, постояв в очереди с пенсионерками
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Ответ смело бегущий ёжик
Т.е. ты за деньги предлагаешь на тебя какать?
О, у вас наверняка есть куча примеров?
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Ответ смело бегущий ёжик
Т.е. ты за деньги предлагаешь на тебя какать?
🤡🤡🤡
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Ответ Славный охотник
Я думаю, причина оскорблений в том, что зачастую они играют на зп в 2000 евро, а получают по много миллионов) поэтому, люди, пришедшие на стадион за шоу и положительными эмоциями, желая отвлечься от повседневных забот и проблем, получают расстройство ещё и от того, что футболисты плохо делают свою работу. А так, конечно, футболисты обычные люди, только, они лишены материальных забот, если, в голове есть хоть немного сознания и могут расстраиваться что их оскорбляют, запивая горечь дорогими винами. А кто-то будет отказывать себе в нужном, чтобы увидеть, как играют кумиры и поддержать вживую, а вместо этого получит выход Стерлинга против Ньюкасла или что-нибудь подобное.
Большая часть говна на футболистов, на певцов или даже актёров, льется от людей которые не заплатили им ни копейки и скорее всего даже не видели матч, концерт или фильм.
Какая нибудь газетенка написала Месси не забивает 3 матча и всё миллионы комментов что аргентинец мусор эти все люди ходили или хотя бы смотрели матч МЛС? Да нет конечно. То же самое например какой нибудь Бэдкомедиан снял ролик что фильм говно и все кто начали на фильм выливать помои ходили на этот фильм в кино и могут трезво дать свою оценку? Нет конечно, они просто поддакивают.
А человек который ходит на футбол или сам посмотрел фильм видит и плюсы и минусы и изливать тонны помоев скорее всего не будет.
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Ответ смело бегущий ёжик
Всегда хотел узнать что такого точит токарь
Если Вам больше нравится: вытачивает.
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Ответ Тиджани Бабангида
Большинству болельщиков и не надо знать что творится у вас «за закрытыми дверями» Им важно видеть как вы выполняете свою работу. Нынешние футболисты это,во многом, те же актеры. Играете хорошо - молодцы,плохо - получаете ответную реакцию. Публичная профессия - исключительно ваш выбор.
Бред именно знание не футбольной жизни делает футболистов звездами. Без инстаграммчика, интервью, всяких фотосессий и т.д. популярность футбола очень резко упадет.
Это как в детстве все в моём дворе и даже большая часть взрослых знали всех футболистов которые снимались в рекламе Пепси эти люди смотрели каждый матч этих игроков? Нет. Многие их на поле даже по ТВ никогда не видели, но популярность была.
Без мега звезды Бекса у футболистов и близко не было таких ЗП как сейчас и у футбола такой мировой славы. Огромная часть фанатов футбола смотрит дай бог 1 матч в неделю, но прессу и желтуху читает регулярно и такое не только в России, а в большинстве стран.
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Ответ rigobersong
Чужие деньги только завистливая нищета считает:) Нормальный же человек зарабатывает столько, сколько ему нужно для комфортной жизни. И не смотрит на других:))
"Чужие деньги только завистливая нищета считает"

Идеальная отмазка для грабителей и мошенников всех наций и народностей, оттенков и мастей
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Ответ Артем Шелудков
Гнилые комменты на спортс ру только нищета пишет, нормальный же человек в это время работает и зарабатывает столько, сколько ему комфортно для своей жизни. И не комментит других:))
Так Ригобер миллионер, он говорил, что на биткойнах зарабатывает ) Сидишь на месте, просто смотришь за графиками, только в нужные моменты нажимаешь купить/продать. Поэтому он днём и может так много писать. А нищие как раз много работают, поэтому у них времени нет от станка на заводе оторваться, чтобы комменты писать )
(я если что не смеюсь сейчас ни над кем, ну просто как аргументы)
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https://www.youtube.com/watch?v=Kj2AEGccFyA
Классный мужик и отличный шоу мен.
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Так что лучше когда ты получаешь неприлично много и тебя ругают за плохую работу? или когда ты получаешь неприлично мало и тебя ругают за то что ты мало работаешь?
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