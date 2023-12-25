Грилиш о футболистах: «Жизнь – это не только деньги и слава, мы такие же люди. Когда вы играете плохо, 50 тысяч человек вас оскорбляют – но все в порядке, ведь вы много зарабатываете»

Джек Грилиш высказался о трудностях, с которыми сталкиваются футболисты.

– Считаете ли вы, что в некоторых моментах быть футболистом трудно? Вы много зарабатываете, но на вас оказывается большое давление, хотя вы такие же люди, как и все остальные. Как вы думаете, действительно ли этот аспект плохо понимают люди «снаружи» – болельщики, журналисты, инсайдеры?

– Абсолютно, согласен на 1000%. Я иногда видел, как люди в интернете пишут: «Футболисты зарабатывают много денег, у них все в порядке». Но жизнь... Не хочу усложнять, но жизнь – это не только деньги и слава. Конечно, это приятно, но мы такие же нормальные люди с обычными проблемами.

Если бы я сидел здесь и говорил, что моя жизнь прекрасна каждый божий день, это было бы ложью, потому что это совсем не так. Я обычный человек. Конечно, я благодарен за то, что я делаю, и за свою жизнь. Но мы говорим, что это не так просто, как всем кажется. Иногда, когда вы играете плохо, вас оскорбляют 50 тысяч человек. Вы становитесь марионеткой, которую унижают в социальных сетях. Но для всех все в порядке, потому что вы много зарабатываете.

На днях по дороге домой я смотрел документальный фильм о Робби Уильямсе. Он заставил меня задуматься, потому что у него, возможно, были все деньги мира, но я увидел трудности, с которыми он столкнулся. И иногда я узнаю в нем себя. Люди действительно не знают, что происходит «за закрытыми дверями», – сказал полузащитник « ».

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