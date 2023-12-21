Уокер о критике: «Я должен взять это бремя на себя как капитан. Но мы команда – если бы я хотел заниматься одиночным видом спорта, играл бы в теннис или гольф»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер высказался о критике в свой адрес.

«Если я что-то делаю неправильно, меня всегда будут критиковать. Так было на протяжении всей вся моей карьеры, но это придает мне сил продолжать. Вы это видите, и я получил много критики от болельщиков по поводу того, что я капитан и что это [неудачные результаты] – моя вина.

Мы команда, мы участвуем в командной игре. Если бы я хотел заниматься одиночным видом спорта, я бы играл в теннис или гольф. Я чувствую, что как один из самых опытных игроков и капитан я должен взять это бремя на себя.

Я просто чувствую, что в футболе все непостоянно, [у людей] короткая память. Я помню, как Жереми [ ] был в ударе, и вдруг « стал не нужен». Теперь Джек забивает, и нужно «удержать его в клубе». Ситуация обстоит так. Это мотивирует меня. Продолжайте разносить меня, и я просто продолжу возвращаться», – сказал .

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