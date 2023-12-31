Беллингем об игре за «Реал»: «Чувствую себя привилегированным. Великие моменты, великие титулы – хочется что-то добавить к этой истории»

Джуд Беллингем рассказал, что для него значит игра за «Реал».

«Я чувствую себя очень привилегированным. Я думаю, что это самое точное слово. Привилегированный.

Немногие игроки имеют возможность играть за такой большой клуб. Нужно быть на определенном уровне с точки зрения качества и менталитета, и возложить на себя такую ответственность кажется мне большой привилегией. Каждый день, когда я прихожу на тренировки, я стараюсь усердно работать, чтобы быть как можно лучше.

Когда переходишь в «Реал», цель – выиграть все трофеи по несколько раз, ожидания действительно таковы. Великие игроки, великие моменты, великие титулы. И хочется что-то добавить к этой истории», – сказал полузащитник « » в документальном фильме «Universo Real Madrid: United Kingdom».

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