Гюлер восстановился от травмы. Дебют хавбека за «Реал» планируется 3 января в матче с «Мальоркой»

Теги Реал Мадрид Мальорка Ла Лига Арда Гюлер Футбол

Арда Гюлер может дебютировать за «Реал» 3 января.

По информации Marca, хавбека больше не беспокоят проблемы с квадрицепсом. 18-летний футболист без ограничений выполнил все упражнения на вчерашней тренировке.

«Реал» планирует выпустить Гюлера в концовке матча Ла Лиги с «Мальоркой» 3 января, чтобы он обрел уверенность.

Турецкий футболист еще ни разу не играл за «Реал» после трансфера из «Фенербахче».

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12 комментариев
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Отличная новость, хочется уже наконец-то увидеть дебют юного дарования.
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Удачи парню. Лишь бы снова ничего не случилось.
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Мне кажется он именно игрок для Реала! удачи парень, без травм.
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Отлично 👍 Пусть все получится у него.
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Жду его выступления с нетерпением!
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В "Реале" Гюлер, в "Ювентусе" Йылдыз...Ничего себе такой дуэт 18-летних талантов у сборной Турции на несколько циклов вперед!
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надеюсь сможет реализоваться в реале

P.S. это очень сложно
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Забыл про него уже, надеюсь ему много времени не понадобится чтобы себя показать
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Мальорку надо жестко наказать, Винисиус явно не забыл прошлый матч с этими деревенскими клоунами. Валенсию уже покарал, на очереди островные.
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Ответ waleri
В "Реале" Гюлер, в "Ювентусе" Йылдыз...Ничего себе такой дуэт 18-летних талантов у сборной Турции на несколько циклов вперед!
Неа самый худший состав сборной Турция
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Ответ Серж Папанов
Неа самый худший состав сборной Турция
Это кто об этом сказал - хорваты, валлийцы, армяне и латыши?
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