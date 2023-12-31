Гюлер восстановился от травмы. Дебют хавбека за «Реал» планируется 3 января в матче с «Мальоркой»
Арда Гюлер может дебютировать за «Реал» 3 января.
По информации Marca, хавбека больше не беспокоят проблемы с квадрицепсом. 18-летний футболист без ограничений выполнил все упражнения на вчерашней тренировке.
«Реал» планирует выпустить Гюлера в концовке матча Ла Лиги с «Мальоркой» 3 января, чтобы он обрел уверенность.
Турецкий футболист еще ни разу не играл за «Реал» после трансфера из «Фенербахче».
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P.S. это очень сложно