Гюлер восстановился от травмы. Дебют хавбека за «Реал» планируется 3 января в матче с «Мальоркой»

Арда Гюлер может дебютировать за «Реал» 3 января.

По информации Marca, хавбека больше не беспокоят проблемы с квадрицепсом. 18-летний футболист без ограничений выполнил все упражнения на вчерашней тренировке.

« » планирует выпустить в концовке матча с «Мальоркой» 3 января, чтобы он обрел уверенность.

Турецкий футболист еще ни разу не играл за «Реал» после трансфера из «Фенербахче».

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