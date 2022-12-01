Рюдигер живет в доме Наваса в Мадриде, но не думает, что Кейлор выгонит его, если Коста-Рика вылетит после игры с Германией: «Я плачу вовремя»
Антонио Рюдигер высказался о Кейлоре Навасе.
Немец арендует дом Кейлора Наваса в Мадриде с тех пор, как присоединился к мадридскому «Реалу» летом.
Сегодня сборные Германии и Коста-Рики, за которые выступают Рюдигер и Навас, сыграют в третьем туре ЧМ-2022.
«Кейлор – отличный вратарь, которого по-прежнему немного недооценивают, как по мне. Но, конечно, мы хотим обыграть Коста-Рику.
Выгонит ли он меня [из своего дома в случае победы]? Пока я вовремя плачу за аренду, не думаю, что это произойдет», – сказал защитник «Реала» и сборной Германии.
Коста-Рика – Германия. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
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