высказался о Кейлоре Навасе.

Немец арендует дом Кейлора Наваса в Мадриде с тех пор, как присоединился к мадридскому «Реалу» летом.

Сегодня сборные Германии и Коста-Рики, за которые выступают Рюдигер и Навас, сыграют в третьем туре ЧМ-2022.

«Кейлор – отличный вратарь, которого по-прежнему немного недооценивают, как по мне. Но, конечно, мы хотим обыграть Коста-Рику.

Выгонит ли он меня [из своего дома в случае победы]? Пока я вовремя плачу за аренду, не думаю, что это произойдет», – сказал защитник и сборной Германии.

Коста-Рика – Германия. Онлайн-трансляция начнется в 22:00

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