Лука Модрич: «План – продолжать творить историю в «Реале». Никогда не знаешь, как долго это продлится в лучшем клубе мира»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич Футбол

Полузащитник «Реала» Лука Модрич рассказал о планах на будущее.

«Мой план – продолжать творить историю в «Реале», продолжать выигрывать матчи и трофеи. Я надеюсь, что это произойдет в этом сезоне.

Надеюсь, я буду наслаждаться каждым моментом, потому что никогда не знаешь, как долго это продлится в лучшем клубе мира», – сказал 38-летний футболист во время открытой тренировки команды.

Модрич провел 15 матчей в этом сезоне Ла Лиги. Его статистику можно найти здесь.

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6 комментариев
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Вот кого можно назвать Великим безо всяких кавычек.
+12
-1
+11
Ответ Пупкин Вольдемар
Вот кого можно назвать Великим безо всяких кавычек.
Топ 5 игроков своей эпохи это просто бетонно
+7
0
+7
Ответ chernov jr
а зачем? спокойно доиграл годик, завершил карьеру и всё отлично, не надо даже никуда переезжать, суетиться
Просто не охота видеть как Гений станет все чаще не попадать в состав, наблюдать за играми со скамейки...
+4
0
+4
Ответ chernov jr
а зачем? спокойно доиграл годик, завершил карьеру и всё отлично, не надо даже никуда переезжать, суетиться
А переезжать, надеюсь, ему не придется. Фло обязан найти ему место в структуре клуба после завершения карьеры)
+3
0
+3
При всем величайшем уважении к Луке, ему стоит призадуматься над тем, чтобы уйти из Реала (лучшего клуба) на хорошей статистике для себя. А в 38 лет попадать в состав, часто в стартовый, - это очень крутая статистика в таком возрасте.
+2
0
+2
Ответ football.in.kg
При всем величайшем уважении к Луке, ему стоит призадуматься над тем, чтобы уйти из Реала (лучшего клуба) на хорошей статистике для себя. А в 38 лет попадать в состав, часто в стартовый, - это очень крутая статистика в таком возрасте.
а зачем? спокойно доиграл годик, завершил карьеру и всё отлично, не надо даже никуда переезжать, суетиться
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