Лука Модрич: «План – продолжать творить историю в «Реале». Никогда не знаешь, как долго это продлится в лучшем клубе мира»
Полузащитник «Реала» Лука Модрич рассказал о планах на будущее.
«Мой план – продолжать творить историю в «Реале», продолжать выигрывать матчи и трофеи. Я надеюсь, что это произойдет в этом сезоне.
Надеюсь, я буду наслаждаться каждым моментом, потому что никогда не знаешь, как долго это продлится в лучшем клубе мира», – сказал 38-летний футболист во время открытой тренировки команды.
Модрич провел 15 матчей в этом сезоне Ла Лиги. Его статистику можно найти здесь.
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