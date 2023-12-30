Лука Модрич: «План – продолжать творить историю в «Реале». Никогда не знаешь, как долго это продлится в лучшем клубе мира»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич рассказал о планах на будущее.

«Мой план – продолжать творить историю в « », продолжать выигрывать матчи и трофеи. Я надеюсь, что это произойдет в этом сезоне.

Надеюсь, я буду наслаждаться каждым моментом, потому что никогда не знаешь, как долго это продлится в лучшем клубе мира», – сказал 38-летний футболист во время открытой тренировки команды.

провел 15 матчей в этом сезоне . Его статистику можно найти здесь.

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