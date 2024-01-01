Защитник «Барселоны» Алонсо перенесет операцию на спине. Он не играет с 7 ноября

Защитник «Барселоны» Маркос Алонсо перенесет операцию на первой неделе 2024 года.

Решение о хирургическом вмешательстве связано с проблемами в поясничной области спины, вследствие которых 33-летний футболист не принимал участия в матчах в последние недели.

не играет с 7 ноября. Подробную статистику защитника можно посмотреть здесь.

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