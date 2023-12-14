Хави будет ставить Араухо только в центр обороны. В «Барсе» недовольны экспериментами тренера

Рональд Араухо теперь будет выходить исключительно в центре защиты.

Как пишет Diario Sport, главный тренер каталонцев в последнее время экспериментировал с расположением футболистов в защите, и в спортивном департаменте некоторые решения вызвали беспокойство.

Один из выводов – теперь должен играть только в центре, поскольку он лучший игрок на этой позиции, а для выступления на правом фланге у Хави есть профильный специалист, подписанный летом ( ).

При этом ожидается, что на левый фланг вернется кто-то из пары Алехандро Бальде – .

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