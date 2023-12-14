Хави будет ставить Араухо только в центр обороны. В «Барсе» недовольны экспериментами тренера
Рональд Араухо теперь будет выходить исключительно в центре защиты.
Как пишет Diario Sport, главный тренер каталонцев Хави в последнее время экспериментировал с расположением футболистов в защите, и в спортивном департаменте некоторые решения вызвали беспокойство.
Один из выводов – Араухо теперь должен играть только в центре, поскольку он лучший игрок на этой позиции, а для выступления на правом фланге у Хави есть профильный специалист, подписанный летом (Жоау Канселу).
При этом ожидается, что на левый фланг вернется кто-то из пары Алехандро Бальде – Маркос Алонсо.
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А Араухо больше пользы приносит в центре защиты.
Яркий пример того, где конкретно не так, МЮ. На это с попкорном еще долго смотреть можно будет.
Ну не Пеп. А кто ващще Пеп?
Тут орут - лысый физрук. Лысый - да.
Физрук?
Знаете, почему Пеп ушел из структуры Барсы?
Да потому, что структура Барсы - гадость небывалая. Отвратительность.
Они, эти каталонские душнилы, готовы на все и всех насрать, всех выкинуть.
Это говорю я, болела Барсы с 2000-го.
Они выкинули Месси. А теперь мы будем жрать то, что они нам дают.