Хави будет ставить Араухо только в центр обороны. В «Барсе» недовольны экспериментами тренера

Теги Барселона Хави Ла Лига Маркос Алонсо Жоау Канселу Рональд Араухо Алекс Бальде Футбол

Рональд Араухо теперь будет выходить исключительно в центре защиты.

Как пишет Diario Sport, главный тренер каталонцев Хави в последнее время экспериментировал с расположением футболистов в защите, и в спортивном департаменте некоторые решения вызвали беспокойство.

Один из выводов – Араухо теперь должен играть только в центре, поскольку он лучший игрок на этой позиции, а для выступления на правом фланге у Хави есть профильный специалист, подписанный летом (Жоау Канселу).

При этом ожидается, что на левый фланг вернется кто-то из пары Алехандро Бальде – Маркос Алонсо.

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31 комментарий
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Не дали в Гвардиолу даже поиграть
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+45
Хави скоро погонят ссаными тряпками,на замену придёт тренер Жироны😁
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Ответ Андрей Хан
А что такое в данном случае "спортивный департамент", беспокойства которого диктуют главному тренеру выбор состава?
что-то на совковом
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Винусос 💦 вылезать из кармана Араухо уже 3 года (один матч не в счёт)🤓
Араухо и самому бы встать с колен после Стуани))
+9
-3
+6
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Винусос 💦 вылезать из кармана Араухо уже 3 года (один матч не в счёт)🤓
Винисиус уже давно хозяин уругвайца.То унизит на Камп Ноу с 4 голами,то на пятую точку посадит,то издевательски забьет гол от его башки
+10
-5
+5
А жто норм, что спортивный департамент говорит тренеру кого на какую позицию ставить?
+7
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Ответ Стахович
Это до первого серьезного соперника)Шави 3 года уже ссыт поставить против Винисиуса профильного правого защитника)
С таким же успехом можно заявить : Анчелотти ссыт играть без Винисиуса 😂 Хави ставит против Винисиуса Араухо, потому что Араухо его чаще возит, чем наоборот) в чем проблема?
+6
-3
+3
И это правильно. Араухо должен играть только в центре. Это сильная сторона Барсы. Никак не косячник Кунде. Этого лучше вообще летом продать.
+11
-8
+3
А что такое в данном случае "спортивный департамент", беспокойства которого диктуют главному тренеру выбор состава?
+5
-2
+3
Хави ностальгирует, что в его время игрока цз Пике мог последние 10 минут исполнять роль центрфорварда, цз Пуйоль без сильной потери в качестве отыграть справа в обороне и перекрыть фланг, а кипер Вальдес в тике-таке поднимался на роль разыгрывающего опорника. Эх, весело было, а сейчас просто уныло
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+2
Это до первого серьезного соперника)Шави 3 года уже ссыт поставить против Винисиуса профильного правого защитника)
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Ответ Nogoi89
Может, потому что тренеру купили всех, кого он хотел, и из 22 матчей в ЛЧ выиграл только 6?
Ну, т.е. их не устраивает качество игры команды и они решили помочь тренеру и расставить игроков по позициям? Дичь какая-то. Не устраивает тренер - меняйте.
+1
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Ответ _FoX-
А жто норм, что спортивный департамент говорит тренеру кого на какую позицию ставить?
Так логично все спортивный департамент говорит: специально на правый фланг под конец ТО был взят Канселу, но Хави пробует его только не на этой позиции в последнее время.

А Араухо больше пользы приносит в центре защиты.
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+1
Ответ Андрей Хан
А что такое в данном случае "спортивный департамент", беспокойства которого диктуют главному тренеру выбор состава?
Это так и должно быть.

Яркий пример того, где конкретно не так, МЮ. На это с попкорном еще долго смотреть можно будет.
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Ответ fc_champion
Хави ностальгирует, что в его время игрока цз Пике мог последние 10 минут исполнять роль центрфорварда, цз Пуйоль без сильной потери в качестве отыграть справа в обороне и перекрыть фланг, а кипер Вальдес в тике-таке поднимался на роль разыгрывающего опорника. Эх, весело было, а сейчас просто уныло
Карлес начинал в Барсе как правый защ.
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Ответ Кирилл
Так логично все спортивный департамент говорит: специально на правый фланг под конец ТО был взят Канселу, но Хави пробует его только не на этой позиции в последнее время. А Араухо больше пользы приносит в центре защиты.
Так слева сырой Бальде, который начал чахнуть без конкуренции, Канселу универсал, играющий на обоих флангах, а Араухо давно персоналит на фланге в случае чего🤓
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Ответ _FoX-
А жто норм, что спортивный департамент говорит тренеру кого на какую позицию ставить?
Может, потому что тренеру купили всех, кого он хотел, и из 22 матчей в ЛЧ выиграл только 6?
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Проблема в том, что когда у Барсы справа играет Канселу, а слева Бальде, то защита часто проваливается, единственный вариант играть надежнее- это ставить Бальде/Канселу слева, а справа выпускать Кунде, но тот летом ныл, что не хочет играть справа, а хочет быть ЦЗ, хотя он привозила тот ещё.
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Ну всё, Хави, каким бы ты ни был умным, кажется, тебя уже сожрали
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Чистая победа Винисиуса
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Не зря Шави на встрече тренеров настаивал на компенсации уволенным тренерам)))))
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Главному тренеру всё равно виднее, как и где использовать игрока. Спортивный департамент может только порекомендовать.
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Он не понимает - что происходит. Не Пеп.
Ну не Пеп. А кто ващще Пеп?
Тут орут - лысый физрук. Лысый - да.
Физрук?
Знаете, почему Пеп ушел из структуры Барсы?
Да потому, что структура Барсы - гадость небывалая. Отвратительность.
Они, эти каталонские душнилы, готовы на все и всех насрать, всех выкинуть.
Это говорю я, болела Барсы с 2000-го.
Они выкинули Месси. А теперь мы будем жрать то, что они нам дают.
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Когда говорят середняк, всегда вспоминаю Барсу.
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Думаю не только экспериментами в руководстве не довольны. Игра Барсы в этом сезоне просто ужас.
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А где он должен еще играть если он центральный защитник? В опорке?
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А что это за департамент такой, который может главному тренеру указывать кого и куда ставить на матч?
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