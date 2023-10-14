«Барса» интересуется защитником «Челси» Матсеном. Контракт игрока истекает в 2024-м

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«Барселона» интересуется левым защитником «Челси».

Каталонский клуб ищет игроков на замену Маркосу Алонсо, чей контракт истекает по завершении сезона. По информации Diario Sport, внимание «блауграны» привлек Иан Матсен из «Челси». 

В «Барсе» считают, что Алекс Бальде является идеальным игроком для левого фланга обороны, но клуб хочет видеть в составе двух игроков этой позиции. «Блауграна» рассматривает вариант с возвращением Алекса Валье, выступающего за «Леванте» на правах аренды, но ищет и альтернативные варианты. Одним из них является подписание Матсена. 

Контракт 21-летнего футболиста с «Челси» истекает летом 2024 года. Лондонский клуб предложил защитнику продлить соглашение, несмотря на то, что тот не имеет регулярной игровой практики. Отмечается, что скауты «Барселоны» несколько лет следили за Матсеном из-за его атакующих качеств. 

«Барса» также следила за левым защитником «Бока Хуниорс» Валентином Барко, но операция невозможна – скорее всего, аргентинец присоединится к «Манчестер Сити». 

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13 комментариев

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Slava Vestiaz
Откуда у Челси игрок, контракт которого истекает меньше чем через 6 лет?))
+8
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SaH4r.
лучше Валье из аренды вернуть
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Karl0709
А у Челси есть такой игрок ))?
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Bazilic
В следующем сезоне вторым левым защитником Барсы станет Алекс Валле, который сейчас играет в Леванте. Уже решенный вопрос
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Flow market Victor Mercedes
обмен на Алонсо
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benjamin92
Надо забирать, пока Челси не загубили молодой талант
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Barcelona 4ever
Ответ Karl0709
А у Челси есть такой игрок ))?
мне кажется, что в Челси есть игроки, которые сам Челси их особо не знает, учитывая игроков 1 команду
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Egresss
Ответ Slava Vestiaz
Откуда у Челси игрок, контракт которого истекает меньше чем через 6 лет?))
Воспитанник)))
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sema mixajlov
Я не уверен, что Чесли знают, что у них есть такой игрок, просто перепутали его с Фофана, того хотели до 35 года переподписать
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