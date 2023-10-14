«Барса» интересуется защитником «Челси» Матсеном. Контракт игрока истекает в 2024-м
«Барселона» интересуется левым защитником «Челси».
Каталонский клуб ищет игроков на замену Маркосу Алонсо, чей контракт истекает по завершении сезона. По информации Diario Sport, внимание «блауграны» привлек Иан Матсен из «Челси».
В «Барсе» считают, что Алекс Бальде является идеальным игроком для левого фланга обороны, но клуб хочет видеть в составе двух игроков этой позиции. «Блауграна» рассматривает вариант с возвращением Алекса Валье, выступающего за «Леванте» на правах аренды, но ищет и альтернативные варианты. Одним из них является подписание Матсена.
Контракт 21-летнего футболиста с «Челси» истекает летом 2024 года. Лондонский клуб предложил защитнику продлить соглашение, несмотря на то, что тот не имеет регулярной игровой практики. Отмечается, что скауты «Барселоны» несколько лет следили за Матсеном из-за его атакующих качеств.
«Барса» также следила за левым защитником «Бока Хуниорс» Валентином Барко, но операция невозможна – скорее всего, аргентинец присоединится к «Манчестер Сити».
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