«Барса» хочет подписать опорника и двух крайних защитников к следующему сезону. Клуб сохраняет интерес к Киммиху и Фойту

Теги Бавария Ливерпуль Барселона Вильярреал Бетис Хави Ла Лига Арсенал Тиаго Алькантара Маркос Алонсо Ориоль Ромеу Серджи Роберто Жоржиньо Жоау Канселу Йозуа Киммих Гидо Родригес Хуан Фойт Футбол

«Барселона» хочет укрепить несколько позиций перед следующим сезоном.

Главный тренер каталонской команды Хави хочет видеть по два игрока на каждую позицию, сообщает ESPN.

Так, «Барса» заинтересована в подписании игрока, который составит конкуренцию Ориолю Ромеу в опорной зоне. Прошлым летом клубу предлагали услуги Йозуа Киммиха, но каталонцы не смогли себе позволить этот трансфер. Несмотря на это, они продолжают следить за игроком, чей контракт с «Баварией» истекает в 2025 году. В «Барселоне» считают, что мюнхенцы будут готовы вести переговоры по завершении текущего сезона. 

Отмечается, что Хави – большой поклонник Киммиха, это же касается Жоржиньо из «Арсенала», Тиаго Алькантары из «Ливерпуля» и Гидо Родригеса из «Бетиса».

Кроме того, «Барселона» намерена подписать двух крайних защитников, поскольку контракты Серджи Роберто и Маркоса Алонсо истекают летом. Будущее Канселу сейчас кажется неопределенным – у «блауграны» нет права выкупа игрока, и клубу придется договариваться с «Манчестер Сити», если он захочет сохранить португальца. 

Хуан Фойт все еще привлекает внимание «Барселоны», но стоимость сделки может оказаться непомерно высокой. Прошлым летом «Вильярреал» хотел получить за него 54,6 миллиона евро. «Барса» считает, что в будущем требования могут снизиться, учитывая тот факт, что контракт аргентинского футболиста истекает в 2026 году. 

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Егор Годин
Обожаю Барселону и спортс
2 минуты и 2 новости

14:32: Барса должна 200+ млн за трансферы
14:33: Барса хочет купить Киммиха
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тухель
Ну возвращение Тиаго Алькантары в Барсу вполне реально
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тухель
Ответ Exterior
Минутами ранее пишут про долги за трансферы, сейчас что хотят Киммиха... Значит скоро ожидать новость про очередной рычаг... Может Бартомеу в рабство продать?))))
У всех топ клубов есть долги по трансферам. Да и сумма в 200 млн это не какой то ужас и кошмар.
Игроки очень редко покупаются сразу, а сумма выплачивается годами, странно что на футбольной ветке для кого то это новость.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЧИКО
Во первых никто Киммиха не предлагал. Барса хотела его, а он сам отказался, сказал, что ещё имеет планы с Баварией. Чави нравятся все, в том числе и Дембеле, и Торрес, и Ромеу. Они все были (или есть) в Барсе, но никто из них ничего внушительного не сделал. Про Ромеу многие, в том числе и я , говорили, что Ромеу не впишется в Барсу, но нет, хвалил его Чави и получилось так как получилось… никак…. эти новые имена тоже не далеко находятся от Ромеу
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тухель
Ответ ЧИКО
Во первых никто Киммиха не предлагал. Барса хотела его, а он сам отказался, сказал, что ещё имеет планы с Баварией. Чави нравятся все, в том числе и Дембеле, и Торрес, и Ромеу. Они все были (или есть) в Барсе, но никто из них ничего внушительного не сделал. Про Ромеу многие, в том числе и я , говорили, что Ромеу не впишется в Барсу, но нет, хвалил его Чави и получилось так как получилось… никак…. эти новые имена тоже не далеко находятся от Ромеу
В чем смысл этого текста? Понятно что Хави хотел бы Родри, а не Ромеу, но этот трансфер невозможен. Ромеу затычка. Но тренер будет идиотом, если в интервью журналистам будет говорить, что Ромеу это бездарь которого мы взяли, потому что финансы не позволяют брать сильных игроков.
Хави приходится работать с тем что есть, мне не нравится Хави чисто как человек, но результата он добивается и прошлый сезон был супер успешный и в этом идут вполне хорошо. А то что у Барсы денег нет, так это не вина Хави.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Exterior
Минутами ранее пишут про долги за трансферы, сейчас что хотят Киммиха... Значит скоро ожидать новость про очередной рычаг... Может Бартомеу в рабство продать?))))
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ta-tosha
Зачем им Киммих в Сегунде?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хан Сахан
Ответ Егор Годин
Обожаю Барселону и спортс 2 минуты и 2 новости 14:32: Барса должна 200+ млн за трансферы 14:33: Барса хочет купить Киммиха
Вчера ещё новость была, что зимой трансферов не будет, потому что бабки нужны на регистрацию игрока 😄
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий