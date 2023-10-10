«Барса» хочет подписать опорника и двух крайних защитников к следующему сезону. Клуб сохраняет интерес к Киммиху и Фойту

«Барселона» хочет укрепить несколько позиций перед следующим сезоном.

Главный тренер каталонской команды Хави хочет видеть по два игрока на каждую позицию, сообщает ESPN.

Так, «Барса» заинтересована в подписании игрока, который составит конкуренцию Ориолю Ромеу в опорной зоне. Прошлым летом клубу предлагали услуги , но каталонцы не смогли себе позволить этот трансфер. Несмотря на это, они продолжают следить за игроком, чей контракт с «Баварией» истекает в 2025 году. В «Барселоне» считают, что мюнхенцы будут готовы вести переговоры по завершении текущего сезона.

Отмечается, что – большой поклонник Киммиха, это же касается из « », Тиаго Алькантары из « » и Гидо Родригеса из «Бетиса».

Кроме того, «Барселона» намерена подписать двух крайних защитников, поскольку контракты Серджи Роберто и Маркоса Алонсо истекают летом. Будущее Канселу сейчас кажется неопределенным – у «блауграны» нет права выкупа игрока, и клубу придется договариваться с «Манчестер Сити», если он захочет сохранить португальца.

Хуан Фойт все еще привлекает внимание «Барселоны», но стоимость сделки может оказаться непомерно высокой. Прошлым летом «Вильярреал» хотел получить за него 54,6 миллиона евро. «Барса» считает, что в будущем требования могут снизиться, учитывая тот факт, что контракт аргентинского футболиста истекает в 2026 году.

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