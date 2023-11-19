Джеймс о капитанстве в «Челси»: «Для меня это честь. Обращаюсь к Тиаго Силве, когда нужен совет – он почти годится мне в отцы»

Рис Джеймс рассказал, как справляется с ролью капитана «Челси».

«Роль капитана – это замечательно, но было тяжело, когда я был не в форме. Трудно влиять на команду, не будучи с ней постоянно.

Пожалуй, Тиаго [ ] больше всего помогает мне, когда я не уверен или понимаю, что мне нужен совет по какому-то вопросу. Он почти годится мне в отцы! Он тот, к кому я обращаюсь.

Не мне говорить, какой я капитан, но до сих пор мне это нравилось. Это честь для меня», – сказал защитник « » Джеймс.

Напомним, что Рису – 23 года, Силве – 39.

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