Защитник «Байера» Та интересен «Челси». В Джонатане видят преемника Силвы

«Челси» интересуется защитником «Байера» Джонатаном Та.

По данным журналиста Кристиана Фалька, лондонцы видят в Та преемника . В контракте 27-летнего защитника с « », действующем до лета 2025 года, прописаны отступные, сумма которых не уточняется.

Также отмечается, что Та недавно сменил агента – теперь интересы игрока представляет .

В текущем сезоне Та провел за «Байер» 12 матчей в Бундеслиге, в которых забил 3 гола. Его подробная статистика доступна здесь.

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