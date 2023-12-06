Защитник «Байера» Та интересен «Челси». В Джонатане видят преемника Силвы

Теги Байер Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Пини Захави Тиаго Силва Джонатан Та Футбол

«Челси» интересуется защитником «Байера» Джонатаном Та.

По данным журналиста Кристиана Фалька, лондонцы видят в Та преемника Тиаго Силвы. В контракте 27-летнего защитника с «Байером», действующем до лета 2025 года, прописаны отступные, сумма которых не уточняется.

Также отмечается, что Та недавно сменил агента – теперь интересы игрока представляет Пини Захави.

В текущем сезоне Та провел за «Байер» 12 матчей в Бундеслиге, в которых забил 3 гола. Его подробная статистика доступна здесь.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
в джонатане та?
+5
0
+5
Ответ a2wai
Зачем идти в этот бесперспективняк. Титулов у Челси точно не будет, в Европе шуметь не собираются. Зарплата если только, да и то, всегда найдется тот, кто предложит больше.
не пиши больше такого, чтобы с тебя люди не смеялись через год)))
+3
-1
+2
Зачем идти в этот бесперспективняк. Титулов у Челси точно не будет, в Европе шуметь не собираются.

Зарплата если только, да и то, всегда найдется тот, кто предложит больше.
+3
-2
+1
Ответ a2wai
Зачем идти в этот бесперспективняк. Титулов у Челси точно не будет, в Европе шуметь не собираются. Зарплата если только, да и то, всегда найдется тот, кто предложит больше.
Смешно
+1
0
+1
Знаю его еще по игре за Гамбург. Много раз смотрел матчи с ним и видел его. Обычный цз, ничего сверх не показывает. Далеко не уверен, что он даже половина нынешнего Силвы, не говоря уже о лучших временах….
+1
-1
0
Зачем он Челси? У лондонцев уже есть Бадьяшилль, Дисаси, Сарр, Гюсто, Чалоба, Фофана, Джеймс, Кукареку, Чилуэлл, Силва
0
0
0
Ответ Николай Овечкин
Знаю его еще по игре за Гамбург. Много раз смотрел матчи с ним и видел его. Обычный цз, ничего сверх не показывает. Далеко не уверен, что он даже половина нынешнего Силвы, не говоря уже о лучших временах….
да он по идее привозчик тот ещё
0
0
0
Ответ ftre65fr65t
в джонатане та?
🤣
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий