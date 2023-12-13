Игроки «Челси» удивлены, что Силва не стал капитаном в отсутствие Джеймса и Чилуэлла. В раздевалке говорят о «неуважении» Почеттино к 39-летнему защитнику

Теги Челси премьер-лига Англия Тиаго Силва Маурисио Почеттино Бен Чилуэлл Конор Галлахер Рис Джеймс Ливай Колуилл Футбол

Игроки «Челси» недовольны порядком в очереди капитанов.

Напомним, капитан «синих» Рис Джеймс и вице-капитан Бен Чилуэлл выбыли на несколько месяцев из-за травм. Капитанскую повязку в их отсутствие получали Конор Галлахер и Ливай Колуилл.

По данным The Guardian, игроки «Челси» считают, что капитаном в отсутствие Джеймса и Чилуэлла должен стать Тиаго Силва. В команде ожидали, что Маурисио Почеттино назначит 39-летнего защитника основным капитаном, однако аргентинский специалист сделал выбор в пользу Джеймса, объяснив свое решение ориентацией на будущее «Челси».

Отмечается, что внутри раздевалки «Челси» ведутся разговоры о неуважении к Силве. По мнению некоторых игроков, это отражает проблемы команды, связанные с отсутствием лидерских качеств.

Напомним, контракт Тиаго Силвы с «Челси» истекает летом 2024 года.

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5 комментариев
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А кто слил ТС из ПСЖ?
Скажите, как его зовут?
По! Че! Ти! Но!
+7
-1
+6
В челси никто не достоин быть кэпом кроме силвы, не игроки, а сброд, либо травмат, либо дерево
+5
-2
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