Игроки «Челси» удивлены, что Силва не стал капитаном в отсутствие Джеймса и Чилуэлла. В раздевалке говорят о «неуважении» Почеттино к 39-летнему защитнику
Игроки «Челси» недовольны порядком в очереди капитанов.
Напомним, капитан «синих» Рис Джеймс и вице-капитан Бен Чилуэлл выбыли на несколько месяцев из-за травм. Капитанскую повязку в их отсутствие получали Конор Галлахер и Ливай Колуилл.
По данным The Guardian, игроки «Челси» считают, что капитаном в отсутствие Джеймса и Чилуэлла должен стать Тиаго Силва. В команде ожидали, что Маурисио Почеттино назначит 39-летнего защитника основным капитаном, однако аргентинский специалист сделал выбор в пользу Джеймса, объяснив свое решение ориентацией на будущее «Челси».
Отмечается, что внутри раздевалки «Челси» ведутся разговоры о неуважении к Силве. По мнению некоторых игроков, это отражает проблемы команды, связанные с отсутствием лидерских качеств.
Напомним, контракт Тиаго Силвы с «Челси» истекает летом 2024 года.
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