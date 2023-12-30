Де Брюйне попал в заявку «Ман Сити» впервые за 4,5 месяца. Он не играл с августа из-за травмы бедра

Кевин де Брюйне оказался в заявке «Ман Сити» впервые с августа.

Полузащитник включен в список запасных на матч АПЛ с «Шеффилд Юнайтед».

Бельгиец из-за травмы бедра не выходил на поле и не попадал в заявку с 11 августа.

Стартовый состав «Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Аканджи, Аке, Гвардиол, Родри, Ковачич, Бернарду, Фоден, Грилиш, Альварес.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.

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