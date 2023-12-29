Бернарду призвал не переоценивать индивидуальную статистику: «Надо смотреть на игру в целом, а не на голы и передачи. Иньеста и Хави мало забивали и были одними из лучших»

Теги Фрэнк Лэмпард Манчестер Сити премьер-лига Англия Хави Андрес Иньеста Кевин де Брюйне Бруну Фернандеш Бернарду Силва Футбол

Хавбек «Ман Сити» Бернарду Силва рассказал об отношении к индивидуальной статистике.

«Статистика мало чего стоит... Мне нравится смотреть на статистику побед в матчах. Например, нравится узнавать, у каких футболистов самый высокий процент побед в Лиге чемпионов, АПЛ, чемпионатах, матчах, потому что, в конце концов, влияние игрока на команду измеряется не столько голами, передачами или тем, что вратарь не пропускает много мячей.

Конечно, вратари должны отбивать мячи, а форварды – забивать, если смотреть на футбол очень поверхностно. Защитники должны обороняться, вратари тоже, нападающие должны забивать голы, и чем больше голов они забьют, тем лучше, а полузащитники должны налаживать связи между линиями.

Сейчас в футболе наступил момент, когда мы перегибаем палку и считаем, что полузащитник, забивший 20 голов, лучше того, кто забил 10. Может, и так, но полно других способов, которыми он может помочь команде, и нужно смотреть на игру в целом, а не просто ориентироваться на статистику, потому что есть игроки с совершенно разными характеристиками.

Скажем, на моей позиции играли такие игроки, как Иньеста или Хави, которые никогда много не забивали, три-четыре гола за сезон. И они являются одними из лучших игроков всех времен, если не лучшими.

А есть игроки с чуть большим количеством голов и передач, например, Фрэнк Лэмпард или Кевин де Брюйне, у которых много ассистов, или Бруну Фернандеш, у которого много голов и передач.

На одной и той же позиции могут быть игроки очень разных характеристик, и игроки могут по-разному помогать команде. И поэтому я не люблю смотреть на подобную статистику, нет», – сказал хавбек «Манчестер Сити».

Бернарду о «Золотом мяче»: «Не согласен с идеей, что его заслуживают лишь бомбардиры, хотя сегодня это так и работает. До гола происходит целый процесс»

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15 комментариев
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Этот упор на голы и передачи появился как попытка подстроится под молодых потребителей футбольного контента. Они не смотрят матчи, не чувствуют игру. В лучшем случае смотрят хайлайты. Таким людям не объяснить чем прекрасна игра Хаби Алонсо, Нголо Конте или тех же Хави с Иньестой. Нет много голов или передач, значит игрок фигня, не стоит подписки в инсте
+17
-2
+15
А где поставить плюс самому Бернарду? А то он же прав, что футбол - это не только про голы. Просто на поверхности, что кто больше забивает, тот и молодец. А в том же МС сейчас как Родри тащит. Да и Бернарду - красавчик
+10
0
+10
Ответ Little Ru
Этот упор на голы и передачи появился как попытка подстроится под молодых потребителей футбольного контента. Они не смотрят матчи, не чувствуют игру. В лучшем случае смотрят хайлайты. Таким людям не объяснить чем прекрасна игра Хаби Алонсо, Нголо Конте или тех же Хави с Иньестой. Нет много голов или передач, значит игрок фигня, не стоит подписки в инсте
Это точно. Много раз видел ситуацию: команда X покупает игрока Y. И в комментах: да он 2 гола забил за полгода, зачем это говно берут. А это опорник или защитник.
+4
0
+4
Ответ Little Ru
Этот упор на голы и передачи появился как попытка подстроится под молодых потребителей футбольного контента. Они не смотрят матчи, не чувствуют игру. В лучшем случае смотрят хайлайты. Таким людям не объяснить чем прекрасна игра Хаби Алонсо, Нголо Конте или тех же Хави с Иньестой. Нет много голов или передач, значит игрок фигня, не стоит подписки в инсте
И да, и нет, как по мне. Голы - это объективная статистика, по которой даже не очень сведущий в футболе человек может сравнивать игроков. Кто больше забил - тот и лучше. А все остальное это удел гиков и совершенно точно не для массовой публики. Вспомните все эти бесконечные бородатые шутки про обводки и предголевые Месси. Как этим шутникам объяснить, насколько прекрасна игра Месси или Хаби Алонсо? К тому же эта оценка всегда будет субъективной. Например, поклонники Симеоне скажут, что игра Атлетико это шахматы. А хейтеры скажут, что с этих шахмат уснуть можно. Поэтому в масс-культуре и используют то, что можно объяснить даже первокласснику.
+6
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В состав сборной ему будет тяжело теперь попасть
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Как они ушли, там уже и Месси с Суаресом не смогли помочь.
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Как же он тонко троллит нашего Криштиану.
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Они 5ки от Бубнова получали)
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Бернарду чётко дал понять, что все эти рекорды по голам мало имеют значение, при выборе лучшего игрока.
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правильно, это тот случай, когда неуместна американизация по типу "ура, новый рекорд по передачам внешней стороной левой стопы по четным числам в матчах с командами на букву А"
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Ответ zzzeeerrrooo
Шахматы шахматами , а забили они больше Барсы
Это последнее время Симеоне изменил стиль. Гляньте статистику лет 5-10 назад, там Атлетико стабильно забивал в 1,5-2 раза меньше чем Реал и Барселона. И во многих матчах мы видели откровенный полосатый автобус.
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