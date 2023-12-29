Бернарду призвал не переоценивать индивидуальную статистику: «Надо смотреть на игру в целом, а не на голы и передачи. Иньеста и Хави мало забивали и были одними из лучших»

Хавбек «Ман Сити» Бернарду Силва рассказал об отношении к индивидуальной статистике.

«Статистика мало чего стоит... Мне нравится смотреть на статистику побед в матчах. Например, нравится узнавать, у каких футболистов самый высокий процент побед в Лиге чемпионов, , чемпионатах, матчах, потому что, в конце концов, влияние игрока на команду измеряется не столько голами, передачами или тем, что вратарь не пропускает много мячей.

Конечно, вратари должны отбивать мячи, а форварды – забивать, если смотреть на футбол очень поверхностно. Защитники должны обороняться, вратари тоже, нападающие должны забивать голы, и чем больше голов они забьют, тем лучше, а полузащитники должны налаживать связи между линиями.

Сейчас в футболе наступил момент, когда мы перегибаем палку и считаем, что полузащитник, забивший 20 голов, лучше того, кто забил 10. Может, и так, но полно других способов, которыми он может помочь команде, и нужно смотреть на игру в целом, а не просто ориентироваться на статистику, потому что есть игроки с совершенно разными характеристиками.

Скажем, на моей позиции играли такие игроки, как или , которые никогда много не забивали, три-четыре гола за сезон. И они являются одними из лучших игроков всех времен, если не лучшими.

А есть игроки с чуть большим количеством голов и передач, например, или де Брюйне, у которых много ассистов, или Бруну Фернандеш, у которого много голов и передач.

На одной и той же позиции могут быть игроки очень разных характеристик, и игроки могут по-разному помогать команде. И поэтому я не люблю смотреть на подобную статистику, нет», – сказал хавбек «Манчестер Сити».

Бернарду о «Золотом мяче»: «Не согласен с идеей, что его заслуживают лишь бомбардиры, хотя сегодня это так и работает. До гола происходит целый процесс»

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