Алонсо работает лучше всех среди тренеров на данный момент по версии Goal. Эмери – 2-й, Мотта – 4-й, Клопп – 8-й, Анчелотти – 11-й, Гвардиола – 15-й

Теги Байер Штутгарт Ницца Интер Карло Анчелотти Ливерпуль Хаби Алонсо Симоне Индзаги высшая лига Нидерланды ПСВ Микель Артета Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Юрген Клопп Реал Мадрид Атлетико Реал Сосьедад Тиаго Мотта лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Диего Симеоне Арсенал рейтинги Тоттенхэм Болонья Пеп Гвардиола Унаи Эмери Жирона Петер Бос Мичел Санчес Эндж Постекоглу Иманоль Альгуасиль Себастиан Хенесс Франческо Фарьоли Футбол

Goal составил рейтинг лучших тренерских работ в сезоне-2023/24 на данный момент.

В рейтинге учитывался не общий уровень тренера, а качество работы с учетом условий.

Топ-15 лучших тренерских работ сезона по версии Goal на данный момент:

15. Пеп Гвардиола, «Манчестер Сити»

14. Иманоль Альгуасиль, «Реал Сосьедад»

13. Диего Симеоне, «Атлетико»

12. Петер Бос, ПСВ

11. Карло Анчелотти, «Реал»

10. Микель Артета, «Арсенал»

9. Франческо Фарьоли, «Ницца»

8. Юрген Клопп, «Ливерпуль»

7. Себастиан Хенесс, «Штутгарт»

6. Симоне Индзаги, «Интер»

5. Эндж Постекоглу, «Тоттенхэм»

4. Тиаго Мотта, «Болонья»

3. Мичел Санчес, «Жирона»

2. Унаи Эмери, «Астон Вилла»

1. Хаби Алонсо, «Байер»

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

35 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Как говорится, почуствуйте разницу между Хаби и Хави
+33
-6
+27
Ответ Фёдор Кузнецов
То есть Анчелотти который набрал максимум очков в ЛЧ и идёт лидером в ЛЧ при том, что пол состава травмированы не заслужил быть в топ 10?
Это было ожидаемо, а вот 3 команды которые творят историю заслуживают быть на верху.
+25
-2
+23
Очень рад за Эмери , классный мужик
+14
0
+14
Ответ GibsonFlyingV
Эндж выше Артеты это неправильно по этому сезону
Оценивают работу тренеров исходя из ресурсов. Никто не ждал, что Тоттенхэм в этом сезоне будет бороться за место в ЛЧ
+7
0
+7
Ответ Эркинбек Апаканов
А где 7Хаг ?
В Ноттингем уже добрался
+7
0
+7
А где 7Хаг ?
+10
-4
+6
Ираола заслужил место на этом рейтинге
+6
-1
+5
Первая тройка реально удивляет и впечатляет.
+3
-1
+2
Ответ GibsonFlyingV
Я лично перед началом сезона даже ставил Тоттенхэм выше Арсенала в турнирной таблице
Интересно за счёт чего? Арсенал в большую часть прошлого сезона навязывал борьбу Сити, а Тоттенхэм полностью провалился. Тоттенхэм без какой-либо замены потерял своего лучшего игрока, а Арсенал наоборот лишь усилил прошлогодний состав
+1
0
+1
Ответ Фёдор Кузнецов
Что значит ждут? Команда потеряла в самом начале сезона вратаря и основного ЦЗ, потом по ходу сезона на несколько недель выбывали основные полузащитники, правый защитник, второй основной ЦЗ, важные игроки атаки, и от такой команды ждут лидерства во всех турнирах?
От топ клуба!!!!
+1
0
+1
Ответ ман сити фейк
Ираола заслужил место на этом рейтинге
Из-за неудачного старта его работу недооценивают. По сути же АПЛ забрала крайне интересного тренера
+1
0
+1
Ответ Vedved
Как говорится: цыплят по осени считают) в данном случае - по весне) у Хави в первый полноценный сезон - 2 трофея😉
Да, вот только Хави тренирует Барселону, а Хаби тренирует - Байер и разница между этими клубами и их возможностями колоссальная. Хотя с рычагами, в принципе сейчас плюс-минус равная.
0
0
0
Кажется, новый мега-тренер на подходе.
0
0
0
Ответ igls54
Как говорится, почуствуйте разницу между Хаби и Хави
Как говорится: цыплят по осени считают) в данном случае - по весне) у Хави в первый полноценный сезон - 2 трофея😉
+2
-2
0
Ответ igls54
Как говорится, почуствуйте разницу между Хаби и Хави
Хави - чемпион Испании, а что выиграл Хаби?
+1
-1
0
Ответ igls54
Как говорится, почуствуйте разницу между Хаби и Хави
Разница в одной букве всего лишь
+1
-1
0
Ответ igls54
Как говорится, почуствуйте разницу между Хаби и Хави
По одному сезону дедать выводы так себе. Чуть подождите
+4
-4
0
Ответ <Inter>
Оценивают работу тренеров исходя из ресурсов. Никто не ждал, что Тоттенхэм в этом сезоне будет бороться за место в ЛЧ
Я лично перед началом сезона даже ставил Тоттенхэм выше Арсенала в турнирной таблице
+1
-1
0
Ответ ман сити фейк
Ираола заслужил место на этом рейтинге
от увольнения до героя как говорится. Но Борнмут сейчас крут, завтра интересно как сыграют со шпорами
0
0
0
Ответ Фёдор Кузнецов
Что ожидаемо? Что Реал играя без Куртуа,Милитао, отрезками без Винисиуса, Камавинги, Чуамени,Алабы, Карвахаля,Беллингема, Кепы, Начо будет лидером везде?
От Реала и так ждут такие результаты, каким бы он не был.
+1
-1
0
Ответ Эркинбек Апаканов
А где 7Хаг ?
кто а чем а вшивый о бане
0
0
0
Эндж выше Артеты это неправильно по этому сезону
+1
-1
0
а где великое хамло из ромы?
0
0
0
Не соглашусь. Лёнчик в Китае лучше работает: у него тоже ни одного поражения, как и у Алонсо, - но и ничьих нет.
0
0
0
Постекоглу, чья команда прикололась по 4 пропускать, что на 5ом месте делает?)
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий