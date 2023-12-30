Goal составил рейтинг лучших тренерских работ в сезоне-2023/24 на данный момент.

В рейтинге учитывался не общий уровень тренера, а качество работы с учетом условий.

Топ-15 лучших тренерских работ сезона по версии Goal на данный момент:

15. , « »

14. , « »

13. Диего Симеоне, « »

12. Петер Бос, ПСВ

11. Карло Анчелотти, «Реал»

10. Микель Артета, «Арсенал»

9. Франческо Фарьоли, «Ницца»

8. Юрген Клопп, «Ливерпуль»

7. Себастиан Хенесс, «Штутгарт»

6. Симоне Индзаги, «Интер»

5. Эндж Постекоглу, «Тоттенхэм»

4. Тиаго Мотта, «Болонья»

3. Мичел Санчес, «Жирона»

2. Унаи Эмери, «Астон Вилла»

1. Хаби Алонсо, «Байер»

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