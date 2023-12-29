Гвардиола о борьбе за титул в АПЛ: «Одно поражение, и ты выбываешь. Побеждаешь – остаешься. У конкурентов то же самое»

Пеп Гвардиола высказался о борьбе за титул в АПЛ.

«Если мы проигрываем один матч, то выбываем из борьбы. Если побеждаем, то остаемся в ней. То же самое – и у конкурентов.

Нужно сохранять спокойствие, произойти может все – например, неожиданные результаты. Нас ждет последняя игра года. Январь будет более расслабленным, там будет больше времени на восстановление.

В прошлом у нас всегда были проблемы с «Шеффилд Юнайтед». Они превосходно сыграли против « ». Будет сложно – немного похоже на «Кристал Пэлас». Они глубоко обороняются. В последних домашних матчах мы не смогли добиться результата, поэтому нужно постараться быть сконцентрированными.

Очень похоже на «Эвертон»: длинные забросы, стандарты, переходные стадии. Нельзя ошибаться. Нужно играть с высокой интенсивностью, правильно атаковать. Против Криса [Уайлдера] всегда сложно», – сказал .

« » сыграет с «Шеффилд Юнайтед» завтра, 30 декабря. Матч начнется в 18:00 по московскому времени.

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