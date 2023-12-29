Гвардиола о борьбе за титул в АПЛ: «Одно поражение, и ты выбываешь. Побеждаешь – остаешься. У конкурентов то же самое»

Теги Ливерпуль Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола высказался о борьбе за титул в АПЛ.

«Если мы проигрываем один матч, то выбываем из борьбы. Если побеждаем, то остаемся в ней. То же самое – и у конкурентов.

Нужно сохранять спокойствие, произойти может все – например, неожиданные результаты. Нас ждет последняя игра года. Январь будет более расслабленным, там будет больше времени на восстановление.

В прошлом у нас всегда были проблемы с «Шеффилд Юнайтед». Они превосходно сыграли против «Астон Виллы». Будет сложно – немного похоже на «Кристал Пэлас». Они глубоко обороняются. В последних домашних матчах мы не смогли добиться результата, поэтому нужно постараться быть сконцентрированными.

Очень похоже на «Эвертон»: длинные забросы, стандарты, переходные стадии. Нельзя ошибаться. Нужно играть с высокой интенсивностью, правильно атаковать. Против Криса [Уайлдера] всегда сложно», – сказал Гвардиола.

«Манчестер Сити» сыграет с «Шеффилд Юнайтед» завтра, 30 декабря. Матч начнется в 18:00 по московскому времени.

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7 комментариев
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Одно поражение - и ты проиграл. (с) Стэтхэм
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+16
Ответ xxx-xxx
Комментарий удален пользователем
Как можно столько ныть?)) Вы своими глазами видели как остановили матч когда игрок Сити выбигал один в один в конце матча при ничейном счёте, были и другие моменты. Если объективно смотреть, нельзя сказать что Сити как то судьи помогают.
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+8
Ответ Axs Men
Как можно столько ныть?)) Вы своими глазами видели как остановили матч когда игрок Сити выбигал один в один в конце матча при ничейном счёте, были и другие моменты. Если объективно смотреть, нельзя сказать что Сити как то судьи помогают.
Да банально в последнем матче сколько раз не свистнули против Эвертона, когда те просто срубали горожан.
За что вообще дали желтую Грилишу? Который после фола на НЁМ потерял равновесие и упал на игрока Эвертона.
+8
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Гвардиола как-будто Спортс читает)) обычно у нас каждую неделю новый чемпион АПЛ, а кого-то хоронят))
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Ман Сити не нужно тратить деньги, чтобы выигрывать титулы, загуглите "Ман Сити 115" для подробной информации
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+1
Ответ Sv1ft
Одно поражение - и ты проиграл. (с) Стэтхэм
Один пук - и ты просрал)
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+1
Комментарий удален пользователем
Одна ошибка, и ты ошибся
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