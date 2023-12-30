«Барса» вряд ли сможет подписать хавбека «Жироны» Гарсию зимой. Его оценили в 20 млн евро – слишком дорого для «блауграны»

«Барселона» вряд ли сможет подписать хавбека «Жироны» Алеиша Гарсию зимой .

Ранее стало известно, что 26-летний игрок – приоритетная цель «Барсы» на зимнее трансферное окно.

По информации As, « » оценивает Гарсию в 20 млн евро. «Блауграна» не сможет заплатить столько без крупной продажи.

Кроме того, «Жирона» не намерена отпускать лидеров в середине сезона. Все эти обстоятельства мешают «Барсе» осуществить трансфер зимой.

В текущем сезоне Ла Лиги Гарсия провел 18 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативных паса. Его статистику можно найти здесь.

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