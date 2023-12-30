«Барса» вряд ли сможет подписать хавбека «Жироны» Гарсию зимой. Его оценили в 20 млн евро – слишком дорого для «блауграны»

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы Жирона Алеиш Гарсия Футбол

«Барселона» вряд ли сможет подписать хавбека «Жироны» Алеиша Гарсию зимой .

Ранее стало известно, что 26-летний игрок – приоритетная цель «Барсы» на зимнее трансферное окно.

По информации As, «Жирона» оценивает Гарсию в 20 млн евро. «Блауграна» не сможет заплатить столько без крупной продажи.

Кроме того, «Жирона» не намерена отпускать лидеров в середине сезона. Все эти обстоятельства мешают «Барсе» осуществить трансфер зимой.

В текущем сезоне Ла Лиги Гарсия провел 18 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативных паса. Его статистику можно найти здесь

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16 комментариев
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20 миллионов – слишком дорого для "Барсы". Докатились...
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+18
Достаточно было написать, что его в принципе "оценили", что слишком дорого для Барселоны
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+7
Ответ Николай Утюжов
Гарсия на понижение должен пойти в зп ))
Первый 2 сезона играет бесплатно. Потом идёт снижение зп в минус для игрока так, чтобы он доплачивал клубу за игру в нем
+8
-2
+6
а нельзя взять бесплатно или в рассрочку на 400 лет и часть прав на детский школьный автобус дать?
+8
-3
+5
Гарсия на понижение должен пойти в зп ))
+3
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+1
Кто ж из первого каталонского переходит во второй каталонский по доброй воле
____________________________________________
Пожар в Барселоне это повышенный уровень сложности. Ожидаемо. Бггг
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+1
Оставьте Жирону в покое. Надеюсь сохранят состав и дальше будут радовать нас своей отличной игрой.
+2
-1
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Первый 2 сезона играет бесплатно. Потом идёт снижение зп в минус для игрока так, чтобы он доплачивал клубу за игру в нем
Еще командным автобусом по вторникам управлять.
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Мбаппа надо в Барсу, хотя откуда ему зп платить будут
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Зачем Гарсия? Вроде же планируют Мбаппе за 1 млрд евро брать.
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Ответ oka79410
20 миллионов – слишком дорого для "Барсы". Докатились...
Очередная интерпретация перевода от спортса. Есть небольшая разница между "20 млн евро – слишком дорого для «блауграны»" и "не могут себе позволить такой трансфер из-за ффп в Испании".
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