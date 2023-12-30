«Барса» вряд ли сможет подписать хавбека «Жироны» Гарсию зимой. Его оценили в 20 млн евро – слишком дорого для «блауграны»
«Барселона» вряд ли сможет подписать хавбека «Жироны» Алеиша Гарсию зимой .
Ранее стало известно, что 26-летний игрок – приоритетная цель «Барсы» на зимнее трансферное окно.
По информации As, «Жирона» оценивает Гарсию в 20 млн евро. «Блауграна» не сможет заплатить столько без крупной продажи.
Кроме того, «Жирона» не намерена отпускать лидеров в середине сезона. Все эти обстоятельства мешают «Барсе» осуществить трансфер зимой.
В текущем сезоне Ла Лиги Гарсия провел 18 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативных паса. Его статистику можно найти здесь.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
____________________________________________
Пожар в Барселоне это повышенный уровень сложности. Ожидаемо. Бггг